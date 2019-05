A meno di una settimana dalla scelta di Andrea Zelletta, le sue corteggiatrici si sono raccontate sulle pagine dell'ultimo numero del magazine di Uomini e donne: Natalia Paragoni si è detta convinta che la preferenza del tronista sarà per la rivale, Klaudia Poznanska ha fatto sapere che sarebbe pronta a "tentare" il tarantino qualora dovesse partecipare a Temptation Island con l'altra ragazza.

Intervista a Klaudia prima della scelta

Il magazine di Uomini e Donne ha incontrato tutti i corteggiatori di Andrea, Angela e Giulia a pochi giorni dalla conclusione del programma: tra il 29 e il 31 maggio, infatti, andranno in onda le scelte del protagonisti del Trono Classico in diretta su Canale 5.

Pubblicità

Pubblicità

Klaudia Poznanska, ad esempio, ha usato parole molto dure per dire cosa pensa di Natalia Paragoni: al giornalista che le ha chiesto come commenterebbe l'eventuale fidanzamento tra Zelletta e la sua rivale, la romana ha fatto sapere: "Io sono convinta che sceglierà lei, ma ho paura che si faccia influenzare dal fatto che lei è amata dal pubblico".

"Andrea e Natalia insieme? Business! Quando li vedo non mi trasmettono nulla e poi lei è troppo sicura di sé, lui si lascia abbindolare dalla sua indiscussa bellezza", ha aggiunto la ragazza.

U&D, Klaudia: 'Andrea e Natalia solo Business, se la sceglierà andranno a Temptation'

Oltre a dirsi fermamente convinta del fatto che il tarantino con lei è più spontaneo, Klaudia ha fatto un'interessante rivelazione alla rivista di Gossip su quello che potrebbe accadere nell'imminente futuro: "Se lui dovesse scegliere Natalia e io dovessi venire a sapere che parteciperanno a Temptation Island, farò di tutto per essere nel villaggio delle single".

"Non voglio credere ad un finale in cui non usciamo insieme dal programma, voglio pensare che la semplicità premi per una volta", ha concluso la Poznanska.

Pubblicità

Natalia è negativa: 'Non sarò la scelta'

Anche Natalia Paragoni ha rilasciato un'intervista al magazine di Uomini e Donne a pochissimi giorni dalla puntata in cui Andrea sceglierà in diretta: la ragazza, esattamente come la collega Klaudia, pensa che Zelletta le preferirà la rivale.

"Credo di non essere io la scelta. Vedo come si comporta con lei, è cambiato", ha fatto sapere la bella corteggiatrice.

Insomma, stando a sentire le dirette interessate, nessuna di loro è certa che tra pochi giorni diventerà la fidanzata del tronista pugliese: quest'ultimo, infatti, è stato bravissimo a non lasciar trapelare anche una minima preferenza per una tra Klaudia e Natalia.

La maggior parte dei fan del dating-show, però, credono che sarà la Paragoni a spuntarla alla fine: i baci appassionati che lei ed Andrea si sono dati nell'esterna che è stata trasmessa oggi su Canale 5, portando a pensare che saranno loro i protagonisti di una delle nuove coppie che si formeranno la settimana prossima negli studi di U&D.