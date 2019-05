La settimana prossima andrà in onda la tanto attesa scelta di Andrea Zelletta, il tronista del trono classico di Uomini e donne (il people show di Mediaset in onda ogni pomeriggio su Canale 5 condotto da Maria De Filippi).

Prima della scelta, le corteggiatrici del ragazzo pugliese hanno lasciato delle dichiarazioni sul magazine ufficiale di Uomini e Donne. In particolare, la corteggiatrice Klaudia Poznaska dopo aver assistito alla pace passionale tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni ha commentato a caldo che Andrea alla fine sceglierà la sua antagonista.

Quindi, lei è ancor più convinta di aver fatto bene a non presentarsi all'appuntamento lontano dalle telecamere. Ma non è tutto, perché la 18enne originaria di Rieti ha continuato dicendo che al momento è molto confusa: "Da un lato sono felice di essere arrivata fino alla fine ed essermi fatta conoscere da Andrea. Però dall'altro ho paura che Andrea si lascia influenzare dal fatto che Natalia è amata dal pubblico".

Poi la corteggiatrice ha anche affermato che quando vede Andrea con Natalia, i due non gli trasmettono nulla.

Uomini e donne, Klaudia su Andrea: "Se sceglie Natalia è solo business"

Per la ragazza i due sono solo business e finzione e nient'altro. Invece, lei ed Andrea rappresentano l'amore allo stato puro.

Klaudia è sembrata un fiume in piena durante l'intervista al magazine ufficiale del programma tv e ha anche affermato di aver pianificato un piano B nel caso in cui non fosse scelta. In particolare, se Andrea dovesse scegliere la Paragoni e in seguito i due dovessero partecipare come coppia al programma Temptation Island di Maria de Filippi, Klaudia farebbe di tutto per entrare a far parte del cast dei single. In questo modo avrebbe ancora possibilità di vedere Andrea e provare nuovamente ad uscire con lui.

Le reazioni istintive di Klaudia e il suo amore sincero verso Andrea

Klaudia data la sua giovane età è troppo impulsiva, ma lei dichiara senza mezzi termini che rifarebbe ogni singola scelta del suo percorso, compresi gli errori. L'unico suo pentimento è forse quello di aver portato i problemi delle altre corteggiatrici all'interno delle puntate, ma ha anche specificato che era l'unico modo per far aprire gli occhi ad Andrea.

Infine, la corteggiatrice ha detto di non essersi mai innamorata prima d'ora in questo modo e che grazie a questo percorso è riuscita a maturare tantissimo ed è riuscita a provare delle emozioni incredibili.

Proprio per questo motivo vorrebbe tantissimo essere la scelta del modello pugliese, perché tutto quello prova è davvero molto forte. La ragazza si è anche sbilanciata dicendo di aver paura a pronunciare la parola amore. Però poi ha aggiunto che se quando vede Andrea con altre ragazze, lei si ingelosisce e si arrabbia, allora è perché esiste un sentimento vero.