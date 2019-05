Qualche settimana fa era apparsa la notizia in rete secondo cui un cavaliere del Trono Over del dating show di Mediaset, Uomini e Donne, sarebbe stato gay, partecipando alla trasmissione soltanto per aumentare la sua notorietà. Lo scandalo era stato lanciato sui social da Annamaria Adinolfi.

Pubblicità

Pubblicità

Qualche tempo dopo, però, la notizia era stata smentita e successivamente messa da parte, considerato anche che attualmente non si conosce neanche l'identità dell'uomo.

Ciò nonostante, la notizia è tornata nuovamente in auge e questa volta pare che le fonti siano attendibili. Il settimanale di gossip 'Oggi' ha, infatti, riportato la notizia, ipotizzando chi potrebbe essere il cavaliere del trono Over che sta mentendo a Maria De Filippi e i fan della trasmissione.

Uomini e Donne: il settimanale 'Oggi' riporta la notizia del cavaliere gay

Uomini e Donne, il presunto cavaliere omosessuale vivrebbe con un uomo

Nel settimanale 'Oggi', più precisamente nella sezione denominata 'Pillole di gossip', vi è riportata una notizia sul dating show Uomini e donne, in particolare sulla presenza di un cavaliere omosessuale al Trono Over. Ciò nonostante, lo scopo di quest'uomo non è quello di trovare la sua dolce metà, ma vorrebbe soltanto apparire in televisione per farsi notare e poter fare soldi facili.

Pubblicità

Secondo la rivista, addirittura il cavaliere già è 'impegnato' con un uomo e vivrebbero insieme da molti anni.

Purtroppo, però, non sappiamo ancora l'identità dell'uomo misterioso che si finge etero per poter partecipare al programma condotto da Maria De Filippi. Sono state fatte numerose teorie a riguardo sul web e sui social tanto che la notizia sta facendo molto discutere. Staremo a vedere come si concluderà la vicenda.

Uomini e Donne: una stagione di scandali

In questa stagione del dating show Uomini e Donne, che ormai sta per giungere al termine, abbiamo assistito a numerosi scandali che hanno segnato negativamente il corso di questa edizione.

Tra i tanti, lo scandalo secondo il quale il programma sarebbe finto, tutto un copione oppure le vicende di Gian Battista Ronza e Fabrizio Cilli. Quest'ultimo, in particolare, ha confessato di aver preso parte alla trasmissione soltanto per aumentare la sua fama, corteggiando la dama torinese Gemma Galgani, considerata la differenza di età tra i due. Più recentemente, invece, Armando Incarnato, che ha da poco lasciato la trasmissione, ha fatto intendere che Gemma sia pagata dalla redazione e che Barbara De Santi sia soltanto una spia all'interno della redazione.

Pubblicità

Insomma, è stata una stagione difficile quella di Uomini e Donne quest'anno. Speriamo che la situazione per il dating show si risolva per il meglio, con una prossima stagione migliore della precedente.