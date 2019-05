Oggi 2 maggio 2019 andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne, dedicata come ogni giovedì, al trono classico e dove vedremo come stanno proseguendo i percorsi dei tre tronisti. In particolare, stando a quanto riportato dal portale 'Witty tv', si parlerà del trono di Andrea Zelletta il quale, come vedremo oggi pomeriggio, avrà una discussione con Natalia, dopo una segnalazione riportata da un'amica di Klaudia. Il tronista sarà molto deluso dalla corteggiatrice e la accuserà di essere nel programma di Maria De Filippi per ottenere il consenso del pubblico e non per un reale interesse verso di lui.

U&D, puntata 2 maggio: Andrea indispettito dopo una segnalazione su Natalia

Uomini e donne, trono di Andrea Zelletta tra baci e segnalazioni

Quanto andrà in onda oggi pomeriggio su Canale 5 a partire dalle 14:45, fa riferimento alla registrazione avvenuta lo scorso 15 aprile negli studi Elios di Roma e secondo la quale vedremo come il percorso di Andrea Zelletta sia sempre più nel caos. Il tronista continua con il suo solito atteggiamento e nel corso delle esterne bacia tutte le sue corteggiatrici. All'appello manca Giorgia la quale, come vedremo, non ha accettato di uscire con il tronista dato che nel corso dell'ultima puntata ha sminuito il bacio che c'è stato tra di loro, preferendo parlare con Natalia.

Proprio con quest'ultima, come rivelano le anticipazioni sulla puntata odierna, ci sarà un chiarimento in esterna, salvo poi tornare in studio e scoprire che è giunta una segnalazione proprio su di lei da parte di un'amica di Klaudia.

Spoiler U&D del 2 maggio: Andrea deluso da Natalia dopo la segnalazione

La giovane amica di Klaudia, presente in puntata, riporterà una conversazione udita da un parrucchiere milanese, dove Natalia si vantava del fatto di essere riuscita a conquistare il pubblico di Uomini e donne che, nelle ultime puntate, l'ha applaudita più volte.

Sarà a questo punto che Zelletta si mostrerà indispettito dalla situazione e chiederà a Natalia se il suo scopo è quello di piacere al pubblico o a lui. Verrà quindi messo in discussione il reale interesse della Paragoni nei confronti di Andrea, il quale sta affrontando un percorso particolarmente caotico in questa stagione di Uomini e donne. Da quanto si apprende, si parlerà anche del trono di Angela Nasti, la quale confesserà di essere sicura dell'interesse di Alessio, con il quale sembra esserci molta complicità.

In attesa di scoprire ulteriori novità sui percorsi dei tre tronisti di Uomini e donne, non resta che seguire il nuovo appuntamento dedicato al trono classico in onda oggi 2 maggio su Canale 5 a partire dalle 14:45. Ricordiamo che la puntata è in replica su La5 a partire dalle 20 ed è possibile restare aggiornati sui protagonisti del dating show di Maria De Filippi attraverso il portale 'Witty tv'.