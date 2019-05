Durante l'ultima registrazione del trono over di Uomini e donne, si è verificato un inaspettato colpo di scena che ha visto protagonista Roberta Di Padua. La dama infatti, si è intromessa tra Stefano Torrese e Pamela Barretta, ospiti in trasmissione per raccontare come stava proseguendo la loro storia fuori dallo studio di Maria De Filippi.

La coppia ha improvvisamente cominciato a litigare furiosamente dopo che la Di Padua ha rivelato che l'uomo, durante il fidanzamento con Pamela, le avrebbe inviato dei messaggi compromettenti. Tutto ciò ha scatenato la furia della Barretta, portandola a chiudere la relazione con Stefano. A distanza di giorni, Roberta Di Capua ha voluto rispondere attraverso i social, alle frecciatine della Barretta, replicando anche a tutti coloro che l'hanno accusata di non farsi gli affari propri.

U&D, Roberta Di Padua si sfoga sui social dopo le accuse: 'Faccio quello che sento'

Uomini e donne, Roberta è la causa della rottura tra Stefano e Pamela

L'ultima registrazione del trono over è stata ricca di emozioni e colpi di scena inaspettati. Dopo il ritorno in studio di Ida Platano, richiamata da Riccardo, sono stati ospiti di Maria De Filippi Stefano Torrese e Pamela Barretta, i due ex protagonisti usciti qualche mese fa dalla trasmissione e che avevano cominciato una relazione al di fuori degli studi televisivi. Nel corso della puntata però, vi è stato un risvolto inaspettato nella loro vicenda, proprio mentre i due raccontavano come la loro relazione stesse procedendo a gonfie vele, con tanto di anello donato dall'ex cavaliere alla sua fidanzata.

Roberta Di Padua si è intromessa nella loro conversazione, raccontando come Stefano, mentre decantava amore per Pamela, inviava invece a lei dei messaggi compromettenti. Tutto ciò, ha mandato su tutte le furie la fidanzata, la quale, in lacrime, è uscita dallo studio, troncando poi successivamente la relazione con Torrese.

La Di Padua replica alle accuse dopo la rottura della coppia: 'Faccio quello che sento'

Roberta Di Padua durante la registrazione, è stata presa di mira dal pubblico a causa della sua intromissione ed anche sui social, nei giorni seguenti, è stata attaccata ed accusata di non essersi fatta gli affari propri.

Molte le frecciatine pubblicate sui social nei confronti della dama del trono over anche da parte della stessa Pamela e, solo ora, a distanza di qualche giorno, Roberta ha voluto rompere il silenzio pubblicando un post sul suo profilo Instagram: 'Faccio quello che sento, date sfogo alle vostre frustrazioni'. Parole che a molti sono sembrate una risposta all'ex fidanzata di Stefano. La Di Padua dunque, ha deciso di replicare in questo modo alle accuse, mentre la Barretta continua a pubblicare sul suo social network tutta l'amarezza per questa triste vicenda.