Rocco Fredella è finito al centro di un’aspra bufera mediatica. L’ex cavaliere di Uomini e Donne, nello specifico, è stato accusato di aver ingannato la redazione del dating condotto da Maria De Filippi.

Il 54enne è diventato noto per aver corteggiato Gemma Galgani.

Nonostante Rocco avesse anche organizzato un’esterna da favola alla dama torinese, la relazione tra due non è decollata. Solamente una settimana fa, Fredella tra le lacrime ha deciso di abbandonare il programma. L’uomo non avrebbe apprezzato il fatto che Gemma, subito dopo aver chiuso la conoscenza con lui, avesse deciso di conoscere un nuovo cavaliere.

A distanza di soli sette giorni dal suo addio al Trono Over, Rocco ha deciso di svelare il volto della sua nuova fidanzata, anche se al momento ha preferito non rivelare il suo nome.

U&D, Rocco Fredella sotto accusa per essersi fidanzato: 'Non posso star male a vita'.

Sul suo profilo Instagram, Fredella ha postato una serie di foto in cui compare felice e spensierato con la sua donna ed ha scritto: “Vi presento la mia metà, il meglio deve ancora venire”. Nonostante i due sembrino davvero complici, la coppia non ha riscosso molto successo da parte dei follower. Rocco Fredella è stato duramente criticato dalla maggior parte dei suoi fan. L’accusa nei confronti è quella di essersi preso gioco dello storico programma di Canale 5.

La reazione del web

In seguito alle foto pubblicate da Rocco Fredella con la sua nuova fiamma, sono arrivati numerosi commenti al vetriolo. Molti follower hanno insinuato che il cavaliere ha deciso di lasciare Uomini e donne, perché fuori dalle telecamere aveva già una relazione. Ai vari commenti negativi, il diretto interessato ha deciso di replicare anche in maniera piuttosto brusca. “Vi rinfresco la memoria. Otto mesi di corteggiamento e sono stato preso in giro”.

Fredella ha ribadito di aver lasciato il programma per via di alcuni problemi economici e per trovare di nuovo l’amore. Rocco da sempre ha sostenuto che la solitudine è l’unica cosa alla quale non riesce a far fronte. Tra i telespettatori più affezionati al programma, però, nessuno si aspettava che l’ex cavaliere riuscisse a trovare una donna in tempo di record.

Ida Platano volta le spalle alla Galgani

Mentre Rocco Fredella ha deciso di andare via da Uomini e Donne anche per il comportamento della dama, Gemma Galgani è finita nel mirino di Tina Cipollari.

Durante l’ultima puntata dedicata al Trono Over, Gemma si è vista rovesciare un secchio d’acqua gelida da parte della storica opinionista. La reazione di Ida Platano ha sorpreso tutti. La dama dopo essere tornata in studio per fare pace con Guarnieri, non avrebbe speso nessuna parola per la sua amica. Al contrario Ida sui social avrebbe ringraziato la Cipollari per averla fatta ridere.