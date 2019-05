Il caso Pamela Prati sbarca anche nel mondo di Uomini e donne. In molti, infatti, sapranno che in passato Eliana Michelazzo, una delle manager di Pamela Prati aveva partecipato alla trasmissione sentimentale di Maria De Filippi e il suo rapporto con Tina Cipollari non era stato certamente dei migliori.

Tra le due donne, infatti, ci furono nuimerosi battibecchi in trasmissione e in queste ore è emerso che dieci anni fa, la Cipollari ricevette anche una lettera minatoria dove le veniva chiesto di lasciare in pace la Michelazzo.

La lettera minatoria nei confronti di Tina Cipollari

La lettera in questione risale al 2009 e l'episodio venne raccontato nel corso di una delle registrazioni di Uomini e donne, dove era presente la giovane Eliana che all'epoca dei fatti corteggiava il tronista Federico.

Tina Cipollari e la lettera minatoria

In seguito ad un'esterna, dove Eliana e Federico si scambiavano un bacio a stampo, la Cipollari tornò ad attaccare la coppia, ammettendo di non credere nella loro 'buonafede'.

A quel punto, però, il tronista disse che tale astio di Tina nei loro confronti era rivolto maggiormente nei confronti di Eliana, dato che la Cipollari aveva ricevuto una lettera anonima contenente minacce, dove le veniva chiesto di lasciare in pace Eliana all'interno del programma di Canale 5, altrimenti le sarebbero successe delle cose brutte.

Tina in quel contesto si limitò a dire che molto probabilmente quella lettera era il frutto dell'opera di una persona che era molto vicina alla Michelazzo e aggiunse che in tanti di televisione e di Uomini e donne, non le erano mai successi degli episodi che le stavano capitando in quel periodo e credeva che la 'responsabile' potesse essere proprio Eliana.

In quel contesto, però, la corteggiatrice ribadì a chiare lettera la sua completa estraneità ai fatti, rigettando così al mittente le accuse e le allusioni che venivano fatte da parte di Tina Cipollari.

In questi giorni che sul web e sui giornali impazza il caso Pamela Prati, che vede protagonista anche Eliana, ecco che la lettera minatoria nei confronti dell'opinionista di uomini e donne è tornata di nuovo alla ribalta.

La verità di Eliana Michelazzo sul caso Pamela Prati

In attesa di scoprire se Tina tornerà a commentare questo episodio che, come vi dicevamo, risale a ben dieci anni fa, Eliana in queste ore ha rilasciato un'intervista esclusiva al programma Live - Non è la D'Urso dove.

per la prima volta. ha svuotato il sacco e ha scelto di dire la verità sul caso Pamela Prati. L'agente della showgirl sessantenne, infatti, ha confessato che in realtà Mark Caltagirone non è mai esistito e quindi che si trattava di un caso fittizio, inventato a tavolino.