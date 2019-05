La puntata odierna di Uomini e donne è stata dedicata alla scelta di Andrea Zelletta e ha visto il tronista pugliese decidere di uscire dal programma con Natalia Paragoni. L'altra corteggiatrice Klaudia se ne va a mani vuote, non prima di aver fatto un toccante discorso al tronista, con il quale ha vissuto intense emozioni in questi ultimi tre mesi. Sotto una cascata di petali rossi dunque, Natalia e Andrea si sono baciati e abbracciati a lungo, tra gli applausi dello studio di Maria De Filippi. Domani 31 maggio ultimo appuntamento stagionale di Uomini e Donne con la scelta di Giulia Cavaglià.

Uomini e Donne, puntata odierna: la scelta di Andrea è Natalia Paragoni

Grande attesa per la scelta di Andrea Zelletta, il tronista che in questi ultimi tre mesi si è reso protagonista di numerose liti e riappacificazioni con le sue corteggiatrici. Arrivato al termine con Natalia e Klaudia, il giovane pugliese non ha nascosto la sua agitazione e la sua ansia poco prima della fatidica scelta. In diretta televisiva il pubblico di Maria De Filippi ha potuto scoprire cosa è avvenuto in Villa tra Andrea e le sue corteggiatrici.

Uomini e Donne, Andrea Zelletta sceglie Natalia Paragoni

Dopo giorni di indiscrezioni, si è scoperto che a far visita a sorpresa al giovane pugliese è stata la sorella, la quale ha poi voluto incontrare Klaudia, scatenando la rabbia di Natalia. Nonostante il clima nel corso del week end sia stato particolarmente teso, Andrea ha comunque scelto la Paragoni, rispettando i pronostici della vigilia che davano come favorita proprio Natalia. Momento emozionante quando la cascata di petali rossi ha invaso lo studio, dove è giunta per l'occasione l'ex corteggiatrice e fashion blogger Giulia De Lellis.

Anticipazioni U&D: domani 31 maggio la scelta di Giulia Cavaglià

Dopo aver ricevuto il "no" di Andrea, Klaudia, in lacrime, ha avuto comunque belle parole nei confronti del giovane pugliese. Un discorso molto maturo per una ragazza di soli diciannove anni, così come puntualizzato anche dall'altra tronista Giulia Cavaglià. Quest'ultima sarà la protagonista della puntata del trono classico che andrà in onda domani 31 maggio, dove verrà chiamata a scegliere tra Manuel e Giulio.

Dalle parole rilasciate al Magazine del programma, sembra che la bella piemontese abbia le idee chiare su ciò che vuole, ma solo nel corso della diretta di domani pomeriggio scopriremo quale sarà la sua decisione. Con la scelta della Cavaglià si concluderà quindi la stagione di Uomini e Donne che, dalla prossima settimana, lascerà il posto alle soap opera di Canale 5 per poi tornare il prossimo settembre con nuovi tronisti e nuovi corteggiatori.