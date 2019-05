L'ultima registrazione del trono over di Uomini e donne avvenuta lo scorso 8 maggio, è stata ricca di colpi di scena, così come riportato dal sito 'Il Vicolo delle news'. Stando a quanto riportato dal blog, Riccardo Guarnieri ha chiesto di richiamare nel programma la sua ex Ida Platano, deciso a riconquistarla. Da quanto apprendiamo, la Platano accetterà di tornare in trasmissione, anche se si prenderà del tempo per decidere su quanto richiesto dal suo ex compagno.

Uomini e donne, ultima registrazione: scintille tra Pamela e Stefano a causa di Roberta

Di tutt'altro tenore la vicenda legata a Stefano Torrese e Pamela Barretta, ospiti della puntata, pronti a raccontare come sta proseguendo la loro relazione al di fuori degli studi televisivi. Se inizialmente tra i due sembrava procedere tutto per il meglio, con tanto di dono di un anello da parte dell'uomo, è stato l'intervento di Roberta Di Capua a scatenare l'ira di Pamela, venuta a conoscenza di alcuni sms compromettenti tra il suo fidanzato e la Di Padua.

Scintille a Uomini e donne, Pamela scopre gli sms di Stefano a Roberta

Secondo quanto riportato dal sito 'Il Vicolo delle news', nell'ultima registrazione del trono over è successo un po' di tutto. Protagonista Roberta Di Capua che, da quanto si apprende, prima ha cercato di mettere zizzania tra Riccardo e Ida, senza riuscirci e poi ha scatenato la lite tra Stefano e Pamela, ospiti di Maria De Filippi. I due ex protagonisti di Uomini e donne, usciti qualche tempo fa dal programma, hanno continuato la loro relazione fuori dalle telecamere e nella registrazione dell'8 maggio sono intervenuti per raccontare come sta proseguendo tra di loro.

Inizialmente i due hanno raccontato di come le cose stiano andando bene, tanto che, racconta Pamela, avrebbe conosciuto i figli di lui il giorno dopo. Sembrava proprio una favola a lieto fine, soprattutto dopo che Stefano, in puntata, ha donato un anello alla sua fidanzata. Momento idilliaco interrotto bruscamente da Roberta Di Padua, la quale ha mostrato sia a Pamela che a Gianni Sperti alcuni sms ricevuti da Stefano, quando l'uomo era già fidanzato con Pamela. Da qui è iniziata la lite furiosa tra i due fidanzati.

Spoiler U&D: Pamela furibonda con Stefano, esce dallo studio in lacrime

I messaggi mostrati da Roberta hanno scatenato il caos nello studio di Uomini e donne dove: stando alle anticipazioni, Pamela avrebbe gettato in faccia a Stefano l'anello appena ricevuto. La serenità mostrata ad inizio puntata si è presto trasformata ben presto in rabbia, con la Barretta che è uscita dalla studio in lacrime, rifugiandosi dietro le quinte. Maria De Filippi avrebbe cercato di placare gli animi, anche se il pubblico in studio ha inveito contro Roberta, rea di aver voluto mettere zizzania tra la coppia.

Da quanto si apprende, dopo la registrazione Stefano ha reso privato il suo account Instagram, mentre Pamela sui social avrebbe confermato la fine della loro relazione.