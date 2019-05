Nelle scorse ore, Manuel Galiano e Giulio Raselli, i due pretendenti di Giulia Cavaglia, ancora indecisa su chi possa essere davvero la sua anima gemella in quanto prova gli stessi sentimenti per entrambi, sono stati protagonisti di un'accesa discussione sui social che a quanto pare non si è conclusa per il meglio. Nel profilo pubblico di Giulio, si trova una foto che ritrae il tronista assieme alla Cavaglia con su scritta la frase "Stiamo in silenzio".

U&D: un follower di Raselli su IG augura a Manuel di morire insieme alla sua famiglia

Il rivale Manuel ha subito risposto alla frecciatina di Raselli con una risposta poco lusinghiera. "Ti venderesti pure la sorella oltre che a stare zitto. Mai visto un l... così", è stata la risposta al post di Giulio che ha scatenato l'ira di molti fan che hanno iniziato ad attaccare pesantemente il tronista. Tra i tanti follower che hanno difeso Giulio, uno in particolare ha addirittura augurato la morte a Manuel Galiano insieme a tutta la sua famiglia. Manuel quindi ha pubblicato una storia su Instagram dove si ritiene deluso per quanto accaduto nelle ultime ore.

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione 7 maggio: Tina Cipollari richiama Manuel Galiano

Durante la registrazione del 7 maggio del dating show di Mediaset Uomini e Donne, riguardo alle vicende del trono classico, Manuel Galiano e Tina Cipollari hanno avuto un'accesa discussione. Secondo le anticipazioni che trapelano online, l'opinionista si è irritata a causa del comportamento di Manuel sui social nei confronti di Giulio Raselli, invitando quest'ultimo a non dargli tante attenzioni.

Nella discussione interviene anche la Cavaglia, la quale anche lei non ha gradito le dichiarazioni di Manuel sui social. L'opinionista poi, accusa il cavaliere di non essersi presentato all'esterna con Giulia. Infatti Manuel Galiano non ha preso parte a nessuna esterna nell'ultima registrazione del programma.

Quando Giulia Cavaglià si è recata a casa del cavaliere per cercare di chiarire la situazione, quest'ultimo si è mostrato molto indifferente nei confronti della tronista.

Successivamente però, quando comprende di aver sbagliato, Manuel è corso da Giulia per scusarsi e in seguito i due si sono scambiati dei baci molto passionali. Successivamente si passa all'esterna di Giulia con Giulio e anche lì si può assistere a dei baci molto romantici. In quell'occasione, Giulio afferma inoltre di essere molto interessato alla tronista e di sentirsi particolarmente in sintonia con lei, anche se deluso del fatto che la ragazza corra sempre dietro Manuel.

Infatti, la tronista è ancora indecisa su chi dei due pretendenti scegliere in quanto particolarmente interessata ad entrambi, nonostante Giulia nel corso della registrazione balla assieme a Manuel, lasciando in disparte Giulio che non ha nascosto la sua delusione nei confronti della Cavaglia.