Sarà una settimana ricca di colpi di scena, che vedrà finalmente Alex reagire e mostrare carattere. Verrà dato molto spazio anche a Franco e Angela e assisteremo al ritorno di Giovanna. Di seguito trame e anticipazioni di tutte le puntate di Un posto al Sole che andranno in onda dal 13 al 17 maggio.

Il ritorno di Anita

Lunedì 13 maggio

Dopo gli ultimi eventi, Prisco non potrà più rimanere nell'ombra. Di conseguenza Franco e Angela saranno più che mai in pericolo.

Un posto al Sole, anticipazioni: Alex lotta per allontanare Vittorio da Anita.

Raffaele sentirà la mancanza di Diego, ma il suo orgoglio gli impedirà di fare la scelta giusta, tuttavia arriveranno in suo supporto la saggia moglie Ornella e un carissimo amico molto petulante, ma affezionato a lui. Il ritorno di Anita farà sì che in Alex tornino tutte le fobie e le insicurezze: la ragazza temerà di perdere il suo amato Vittorio, ma a darle coraggio e sostegno ci penserà Silvia.

Ciro in pericolo

Martedì 14 maggio

Angela temerà che Franco possa mettersi nei guai agendo di sua iniziativa e, per questo motivo, chiederà a Ciro di tenerlo d'occhio; tuttavia a essere in grave pericolo sarà proprio quest'ultimo.

Grazie all'intervento di Ornella, Raffaele si convincerà ad andare a trovare Diego, mettendo da parte ogni lite e tensione. Alex sarà a determinata a lottare per tenersi stretto Vittorio e cancellargli dalla mente una volta per tutte Anita.

Passione tra Alex e Vittorio

Mercoledì 15 maggio

Ciro risulterà determinante per l'arresto di Constantin; tuttavia quest'ultimo, durante l'interrogatorio di Giovanna, negherà ogni rapporto con Prisco. Vittorio e Alex si abbandoneranno finalmente alla passione, ma questo non cancellerà dalla mente di Alex il pensiero della rivale Anita. Uno scambio casuale di medicine sarà fonte di guai per Otello e genererà uno spassoso equivoco che vedrà protagonisti Michele e Raffaele.

Ciro si avvicina ad Angela

Giovedì 16 maggio

Franco deciderà di provocare deliberatamente Prisco, mettendo lui e i suoi cari a rischio. Ciro sarà sempre più pericolosamente vicino ad Angela. Al rientro a Napoli, Ferri dovrà fare i conti con la propria coscienza; nel frattempo Filippo e Serena riceveranno una buona notizia riguardo all'eredità. Il battesimo di Lollino si avvicina, ma qualcuno deciderà di boicottare la scelta del padrino.

Il piano di Giovanna

venerdì 17 maggio

Angela, spiazzata dall'iniziativa di Ciro, avrà un duro scontro con Franco; nel frattempo Giovanna escogiterà un piano per incastrare Constantin e Prisco.

Filippo darà a Serena la buona notizia riguardo all'eredità, mentre Marina deciderà di andare a trovare Ferri che sarà devastato dalla morte di Tommaso. La scelta del padrino sarà causa di tensione tra Mariella e Guido, nel frattempo Cerruti deciderà di andare a un appuntamento con un potenziale partner.