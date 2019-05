Nelle prossime settimane sono previste numerose novità nella soap Un posto al sole. Le trame offriranno spunti interessantissimi, ma ci saranno diverse sorprese e dei graditi rientri che non potranno che far piacere ai fan. Presto si aggiungerà una new entry famosissima per aver recitato in un'altra serie di successo, inoltre tornerà qualcuno molto amato, che non si vedeva da un po' e verranno svelati dettagli su due personaggi di cui non si conosce abbastanza, in primis Beatrice.

Pubblicità

Pubblicità

Beatrice nasconde un segreto

Dopo aver terminato la sua storia con Diego (Francesco Vitiello) in un modo tutt'altro che sereno, si erano perse le tracce di Beatrice Lucenti (Marina Crialesi). Non è mai stato chiarito se effettivamente Bea abbia tradito o meno Diego, anche se lei ha sempre negato, ciò nonostante la ragazza aveva di sicuro mentito e questo ha fatto si che terminasse un rapporto che non è mai realmente decollato. Presto si scoprirà che Beatrice nasconde un segreto, non ci sono dettagli su quale possa essere la sua natura, ma è chiaro che si tratti qualcosa di abbastanza importante e che avrà ripercussioni sulle trame future.

Mia Parisi (Ludovica Nasti) Beatrice (Marina Crialesi)

Torna Nicotera

Nelle prossime puntate, si vedrà il ritorno del personaggio del magistrato Eugenio Nicotera (Paolo Romano), tuttavia l'uomo non sarà accompagnato dalla moglie Viola (Ilenia Lazzarin). Per quanto possa risultare insolito che l'uomo torni da solo a Napoli, pare che non ci sia nessun problema di coppia e che i motivi siano puramente legati al suo lavoro. Ma occorrerà pazientare un po' per conoscere ulteriori dettagli.

Ricompare Leonardo

Appurato che Tommaso sia effettivamente morto, restano però aperti diversi interrogativi riguardo Leonardo Arena (Erik Tonelli).

Pubblicità

Su questo personaggio si sono rincorse le voci più disparate, da chi pensava che fosse in combutta coi rapitori a chi riteneva fosse Tommaso dopo una plastica facciale. tuttavia più o meno tutti, compreso Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), erano d'accordo sul fatto che l'uomo non avesse detto tutta la verità. Ebbene nelle prossime puntate verrà dato molto spazio a questo personaggio e si scopriranno dettagli ulteriori sul suo ruolo.

Arriva Mia Parisi

Nella puntata che andrà in onda giovedì 6 giugno farà il suo ingresso ad Un posto al sole il personaggio di Mia Parisi interpretato dalla giovanissima e promettente attrice Ludovica Nasti già nota al grande pubblico per aver recitato nel ruolo di Lila Cerullo (da bambina) ne L’Amica Geniale.

Non si conoscono molti dettagli, ma si sa per certo che Ludovica vestirà i panni di Mia Parisi, ragazza dal carattere determinato e ribelle, nonché sorella di Alex.