Nelle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda nella settimana che va dal 20 a 24 maggio, verrà chiusa la storyline relativa all'arresto di Gaetano Prisco, mentre Franco scoprirà della sbandata di Ciro per sua moglie. Spazio anche a Patrizio e alla sua sospetta iperattività e alla battaglia che Marina ingaggerà contro Alberto per spodestarlo.

Giovanna incastra Prisco, Ciro a disagio con Angela

Secondo le anticipazioni, nella puntata di lunedì 20 maggio, dopo avere ottenuto la piena confessione da parte di Constantin, Giovanna potrà procedere con l'arresto di Prisco, che potrebbe non risultare collaborativo. In attesa di ricevere i soldi dell'eredità, Serena Filippo inizieranno a pianificare dei progetti per investire tutto quel denaro. Tuttavia Ferri potrebbe avere per loro un'inaspettata proposta.

Giovanna Landolfi (Clotilde Sabatino)

Guido confiderà di poter fare da padrino a Lollino, mentre Cerruti racconterà a Mariella la pessima esperienza che ha vissuto nel suo appuntamento. Nella puntata di martedì 21 maggio, in seguito all'arresto di Getano Prisco, Franco si accorgerà che Ciro si comporta in modo strano con Angela. Questo imbarazzo e disagio metterà Franco in allarme. Serena si arrabbierà nel vedere come Filippo cerchi di convincerla ad abbracciare l'idea di Ferri. Bice deciderà di occuparsi personalmente della questione legata alla scelta del padrino del piccolo Lorenzo, per allentare le tensioni tra Guido, Mariella, 'Cerry' e Catello.

Franco scopre tutto, Alberto inarrestabile e Patrizio iperattivo

Nella puntata di mercoledì 22 maggio Andrea non accetterà di buon grado la scelta di Arianna di presentarsi al Vulcano con una sgradevole sorpresa. Appurato che Ciro si sia preso una cotta per Angela, Franco deciderà di affrontarlo. Marina sarà sempre più sotto stress a causa della presenza di Alberto ai cantieri. Nel frattempo quest'ultimo chiarirà a Clara quale sia la vera natura del loro rapporto.

Nella puntata di giovedì 23 maggio sembrerà proprio che niente e nessuno possa fermare l'ascesa al potere di Alberto, Tuttavia Marina deciderà di non arrendersi e penserà ad un piano per poter mettere il rivale fuori dai giochi. Ornella e Raffaele riceveranno una visita tanto gradita quanto inaspettata. Andrea dovrà rassegnarsi al fatto che Arianna abbia deciso di tenere la pistola con sé al Vulcano. Infine, nella puntata di venerdì 24 maggio, Patrizio apparirà insolitamente iperattivo e, dopo aver incassato il meritato trionfo al Vulcano, si appresterà a fare visita a Diego.

Dopo aver ricevuto l'ennesimo rifiuto di aiuto da parte di Ferri. Marina deciderà di ingaggiare da sola la sua guerra contro Alberto e spierà nuovamente il computer di quest'ultimo. Renato capirà che Nadia ha mentito ai suoi genitori, intenzionati a venire in visita a Napoli, e non la prenderà affatto bene.