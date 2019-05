Nuovo spazio dedicato alle notizie su Un posto al sole, la soap opera in onda da tantissimi anni su Rai Tre. Nelle puntate trasmesse da lunedì 3 a venerdì 7 giugno Alex troverà alloggio alla Terrazza, mentre Guido chiederà la mano di Mariella. Purtroppo l'uomo riceverà una risposta che lo lascerà senza parole.

Un posto al sole: Rossella delude Patrizio

Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le puntate in onda tra due settimane svelano che Filippo dovrà decidere se camminare con le proprie gambe o portare avanti il progetto del papà.

Intanto Marina studierà un piano per liberarsi di Alberto al termine di una lite furiosa con lui. Rossella, invece, deciderà di continuare ad avere un rapporto solo d'amicizia con Patrizio. Peccato che il giovane Giordano nutra dei sentimenti d'amore per lei, tanto da iniziare a provare una morbosa gelosia nei suoi confronti.

Ai Cantieri, Marina sarà costretta a mettere in forse il suo piano contro Palladini per colpa delle titubanze di Clara. Alex, invece, scoprirà l'esistenza di una stanza libera alla Terrazza dopo aver avuto dei problemi per i continui ritardi sul lavoro. Nel frattempo Cerruti vorrebbe chiedere a Michele di fare da padrino a Lollo. Tra i due uomini si creerà un divertente equivoco.

Un posto al sole, anticipazioni 3-7 giugno: Mariella non vuole sposare Guido.

Anticipazioni Un posto al sole: Alex trova alloggio alla Terrazza

Le trame di Un posto al sole in onda ad inizio giugno su Rai Tre svelano che Alberto ruberà l'idea imprenditoriale di Roberto. Il Palladini, infatti, convincerà Marina a noleggiare delle imbarcazioni di lusso per i turisti. Allo stesso tempo Alex attenderà con ansia il verdetto degli abitanti della Terrazza per dare inizio alla convivenza mentre Guido aiuterà Michele e Cerruti a superare l'equivoco.

Inoltre deciderà di chiedere in moglie Mariella, sebbene prima voglia un confronto con Assunta.

Alex comunicherà alla madre ed alla sorella di aver trovato alloggio nella casa più animata di palazzo Palladini. Tra l'altro Mia si rivelerà una guastafeste. Filippo e Serena, invece, accompagneranno Roberto a visitare il molo dove hanno intenzione di aprire la nuova attività di chartering. In questo frangente, la coppia capirà quanto il Ferro tenga a questo progetto.

Guido chiede la mano di Mariella

Guido riceverà una brutta notizia. Mariella, infatti, risponderà di no alla sua proposta di nozze. Poco dopo, la donna sarà vinta dai sensi di colpa per non aver mai raccontato la verità su Lollo. Alex, invece, sarà aiutata da Vittorio dopo aver sopportato le rimostranze della piccola Mia. A tal proposito, Alex comincerà a dubitare della decisione presa. Infine la gita al parco divertimenti sarà messa in forse per colpa di Jimmy.

Come continuerà la storia? Non ci resta che attendere le nuove anticipazioni sulle vicende ambientate a Palazzo Palladini.