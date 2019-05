Nelle prossime puntate di Un posto al sole verrà dato largo spazio al triangolo amoroso tra Franco, Angela e Ciro. Tale vicenda, però, farà da cornice alla lotta contro il temibile Gaetano Prisco, l'uomo sarà più determinato che mai a prendersi la sua agognata vendetta. Di seguito le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole relativi a questa storyline che andranno in onda fino al 24 maggio.

Ciro salva la moglie di Franco

Constantin Balan (Antonio Kodinaj), il delinquente che aveva aggredito Franco Boschi (Peppe Zarbo), inizierà a pedinare Angela (Claudia Ruffo).

Ciro (Vincenzo Alfieri) e Franco (Peppe Zarbo)

Il criminale, dopo avere studiato gli spostamenti della donna, passerà all'azione e, nella puntata che andrà in onda venerdì 10 maggio, la aggredirà. Come era già successo con Franco, sarà l'intervento di Ciro (Vincenzo Alfieri) a risolvere la situazione. Il pugile riuscirà a salvare Angela e, inoltre, il suo gesto sarà determinante per capire se effettivamente l'aggressione sia stata ordinata da Gaetano Prisco (Fabio De Caro).

Il pugile si avvicina ad Angela

Negli episodi precedenti, i fan avevano notato come Ciro sembrasse interessato ad Angela in un modo molto più che amichevole.

In particolare l'abbraccio tra i due, avvenuto in cucina in seguito a una crisi di pianto di Angela, aveva spiazzato gli spettatori. Tale evento non resterà isolato e nei prossimi episodi tale vicenda avrà infatti dei nuovi interessanti sviluppi. L'azione eroica di Ciro farà sì che il ragazzo si avvicini sempre più ad Angela e, nella puntata che andrà in onda venerdì 17 maggio, il pugile prenderà un'iniziativa che finirà con spiazzare Angela. La donna, in seguito a tale evento, si troverà a dover affrontare una dura lite con Franco.

L'arresto di Prisco

Le puntate che andranno in onda tra il 20 e il 24 Maggio chiuderanno, almeno in parte, la storyline legata a Gaetano Prisco. In queste puntate verrà dato largo spazio al personaggio di Giovanna Landolfi (Clotilde Sabatino). Nello specifico il commissario riuscirà, non senza difficoltà, ad arrestare Constantin e in seguito anche il famigerato Prisco. Risolta l'intricata e delicata vicenda, ai coniugi Boschi resterà da risolvere il problema legato all'ormai scomoda presenza di Ciro alla Terrazza.

Franco affronta Ciro

Osservando gli atteggiamenti alquanto sospetti di Ciro e Angela, Franco non potrà fare a meno di notare un certo imbarazzo tra i due. Boschi inizierà, con un certo disagio, a capire che l'amico si è preso una cotta per sua moglie. Nonostante nutra rispetto e gratitudine per il ragazzo, Franco, resosi conto di quello che sta accadendo, si troverà costretto a intervenire e ad affrontare Ciro per porre fine a questa infantile e surreale situazione.