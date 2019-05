L'appuntamento con "Un Posto al Sole" prosegue senza sosta su Raitre alle 20:45. Dalle anticipazioni relative agli episodi che andranno in onda dal 3 al 7 giugno (anche se il 5 giugno è prevista una doppia puntata della soap mentre il 6 giugno non verrà trasmessa) ci saranno una serie di colpi di scena che riguarderanno diversi personaggi.

Guido, ad esempio, farà una proposta di matrimonio a Mariella, la quale però non si sentirà di accettarla. Alex penserà che sia giunto il momento di trasferirsi alla Terrazza, mentre Marina continuerà a tramare alle spalle di Alberto.

Patrizio non riesce ad essere amico di Rossella

Dopo l'ultimo chiarimento, Rossella manifesterà la sua intenzione di mantenere un bel rapporto di amicizia con Patrizio. Quest'ultimo, al contrario, essendo ancora innamorato della ragazza, non riuscirà a comportarsi da semplice amico, palesando anche una certa gelosia verso un personaggio della soap opera che potrebbe anche causargli qualche problema di troppo.

Filippo ancora indeciso sul nuovo progetto

Filippo continuerà a riflettere sull'opportunità di aderire o meno al nuovo progetto imprenditoriale ideato dal padre.

Questi, infatti, ha proposto al figlio e alla nuora di investire il denaro che hanno ricavato dalla vendita della casa di Gigi Del Colle (il papà defunto di Serena) in un'attività di chartering di barche di lusso. La coppia (come abbiamo visto nelle puntate precedenti) aveva pensato di aprire un Bed & Breakfast, ma poi ha cominciato a valutare anche l'idea di Ferri. L'imprenditore sta attraversando un periodo particolarmente difficile della sua vita, e dimostrerà di essere piuttosto entusiasta della possibilità di lanciarsi in questa nuova avventura.

Marina, dopo aver avuto una discussione con Alberto, riuscirà a capire qual è il suo punto debole che potrebbe permetterle finalmente di liberarsi di lui. Tuttavia la sua nuova alleata Clara comincerà ad avere dei sensi di colpa, e questi dubbi potrebbero mandare all'aria i piani della Giordano.

Cerruti fisserà un incontro con Michele per chiedergli di fare da padrino di battesimo a Lollo. L'appuntamento non andrà nel migliore dei modi e ne scaturirà un grosso equivoco che però sarà anche piuttosto divertente.

Guido: proposta di matrimonio a Mariella

Guido parlerà con l'ex moglie Assunta della sua intenzione di proporre a Mariella di sposarlo. L'uomo si dimostrerà entusiasta e certo di convolare a nozze, ma ben presto dovrà fare i conti con una brutta delusione quando la Altieri rifiuterà la sua proposta di matrimonio. Subito dopo la donna verrà assalita dai sensi di colpa per non essere riuscita dire la verità a Del Bue sulla paternità di Lollo.

Alex e la nuova casa

Alex verrà a sapere che alla Terrazza si è liberata una stanza e, essendo vicina al Caffè Vulcano (il bar in cui lavora) vorrebbe prenderla in affitto per non presentarsi più in ritardo al locale.

Attenderà dunque con ansia che i residenti diano il consenso al suo trasferimento. In realtà la giovane incontrerà delle difficoltà quando comunicherà la propria decisione alla sua famiglia.

La ragazza, infatti, si confronterà con la madre e Mia, la sorella minore, che proprio in quest'occasione rivelerà di essere una piccola peste, protestando vibratamente per impedire ad Alex di andare via.

La gita al parco divertimenti

Franco, Filippo e tutti gli altri saranno pronti a partire per una bella gita al parco divertimenti.

La spensieratezza del gruppo, però, svanirà ben presto quando sorgerà un imprevisto con Jimmy, il figlioletto di Niko. Chissà se, data la circostanza, il viaggio verrà rinviato.