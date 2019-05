La longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' in onda sul piccolo schermo dal lontano 21 ottobre 1996 continua a tenere alta l'attenzione dei milioni di telespettatori italiani, curiosi di sapere cosa possa succedere ai protagonisti. Le anticipazioni dell'episodio di venerdì 24 maggio svelano che il ritorno di Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) sorprenderà Raffaele e la moglie.

Nonostante questo clima di felicità, si dimostrerà preoccupante l'atteggiamento del ragazzo dal carattere piuttosto frenetico, al punto da creare dei sospetti. Il giovane chef non riuscirà a godersi il meritato successo al Vulcano. Il motivo di questo strano stato d'animo sarà dovuto al fatto che non ha mai dimenticato l'amore nutrito nei confronti di Rossella, con la quale è finita nel peggiore dei modi. Il fratello di Viola (Ilenia Lazzarin) vorrà trovare il modo per avere un chiarimento con l'ex fidanzata, ma deciderà di rimandare la questione.

Un posto al sole, episodio di venerdì

Il figlio di Raffaele (Patrizio Rispo) avrà inoltre intenzione di ricucire i rapporti con Diego (Francesco Vitiello), divenuti complessi dopo che il ragazzo si è reso conto della cotta di Rossella (Giorgia Gianetiempo) nei confronti del fratello. Il cuoco deciderà dunque di lasciarsi il passato alle spalle e si presenterà a casa di Diego, facendogli una sorpresa.

Marina vorrebbe chiedere aiuto all'ex marito per smascherare il Palladini

Patrizio continuerà a manifestare un comportamento iperattivo, che porterà a degli sviluppi inaspettati nei prossimi appuntamenti.

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Marina. Quest'ultima vorrà (Maurizio Aiello) liberarsi della presenza dell'avvocato Alberto Palladini all'interno delle imprese Viscardi. La signora Giordano comprenderà tuttavia che la situazione è più complessa del previsto e deciderà di mettersi in contatto con Roberto per informarlo di ciò che sta succedendo.

Renato scopre tutta la verità sul conto dei genitori di Nadia

I tentativi di Marina per coinvolgere Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) nel piano volto a smascherare Alberto (Maurizio Aiello), si riveleranno vani dopo che l'imprenditrice incasserà il rifiuto dell'ex marito.

La madre di Elena deciderà di andare avanti per la sua strada e comincerà a pensare che ci possano essere delle prove schiaccianti nel computer del Palladini. L'ex proprietaria dei cantieri Flegrei avrà quindi l'idea di spiare il pc dell'Ad dei Cantieri. Infine Renato si accorgerà che la compagna Nadia gli ha raccontato una bugia riguardo ai genitori, in partenza per arrivare a palazzo Palladini e il padre di Niko rimarrà infastidito da questa situazione.