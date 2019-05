Nella puntata di Un posto al sole andata in onda ieri sera, mercoledì 22 maggio, è stata mostrata la reazione di Franco Boschi al tradimento perpetuato da Ciro. Negli episodi precedenti, Ciro aveva letteralmente strappato un bacio ad Angela, lasciando la donna interdetta.

Pubblicità

Pubblicità

I due avevano deciso di tenere questo "incidente" nascosto, ma successivamente Franco, notando un palpabile disagio tra i due, ha preteso spiegazioni da Angela scoprendo così che Ciro si era preso una cotta per la moglie. Di seguito l'analisi di questo episodio e le trame e anticipazioni relative al futuro di questa storyline.

Franco ha dato un pugno a Ciro

In seguito al bacio, rubato ad Angela (Claudia Ruffo), Ciro aveva deciso di lasciare la Terrazza per evitare ulteriori imbarazzi, tuttavia Franco, inizialmente dispiaciuto ma poi insospettito dal repentino cambio di idea.

Franco (Peppe Zarbo) e Ciro (Vincenzo Alfieri)

ha scoperto da Angela che l'amico si era preso una sbandata per lei. Nella puntata di ieri, Franco ha affrontato Ciro a muso duro accusandolo di aver tradito la sua fiducia, tuttavia un evento in particolare ha scatenato la sua rabbia. Angela, nel rivelare la cotta di Ciro aveva omesso l'episodio del bacio, ma è stato lo stesso Ciro a rivelarlo scatenando la furia di Boschi che lo ha colpito con un pugno al viso. Ciro ha accennato delle scuse apparentemente sincere, ma poi non ha potuto fare altro che allontanarsi definitivamente dalla terrazza.

Pubblicità

Una fiducia tradita

Franco Boschi (Peppe Zarbo) già in passato aveva perdonato a Ciro di avergli sabotato l'impianto elettrico della palestra, ora che lo aveva accolto nella sua casa sperava davvero nella redenzione del ragazzo, ma ha dovuto ricredersi. Per quanto Ciro (Vincenzo Alfieri) si sia mostrato sinceramente pentito, Franco non ha mostrato il minimo tentennamento e nonostante lo abbia colpito ha ribadito alla moglie che se Ciro non si fosse allontanato da solo lo avrebbe sbattuto lui fuori a calci.

Se l'amicizia con Ciro può decisamente definirsi chiusa, resta aperta la crisi con Angela. Franco non ha perdonato alla moglie di avergli tenuto segreto il bacio di Ciro e questo ha portato i due ad una crisi che si svilupperà nei prossimi episodi.

Franco e Angela in crisi

Nelle prossime puntate continuerà la crisi tra Angela e Franco i due saranno sempre più distanti e il clima di freddezza, che si è instaurato tra i due aumenterà nel momento in cui Franco dovrà partire improvvisamente per un piccolo viaggio imprevisto.

Pubblicità

A riportare serenità tra la coppia però potrebbe pensarci Bianca, la piccola sarà elettrizzata all'idea di poter realizzare a breve il viaggio dei suoi sogni in un parco divertimenti per bambini e questo potrebbe far riavvicinare i suoi genitori.