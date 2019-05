Prosegue l'appuntamento settimanale in compagnia della longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' che tiene alta la concentrazione del pubblico per via dell'arrivo di nuove colpi di scena. Le anticipazioni della puntata di lunedì 20 maggio fanno notare che sarà al centro dell'attenzione delle trame il personaggio di Franco.

Gli spoiler rivelano che si dimostrerà determinante il lavoro svolto dal commissario Landolfi, intenzionato a far parlare il complice di Prisco. Il giovane uomo non vuole raccontare la verità alla polizia e, nonostante l'arresto, penserà che sia giusto continuare a coprire Gaetano. Giovanna non si arrenderà e farà una proposta a Balan che spingerà il ragazzo a tornare sui propri passi e raccontare la realtà dei fatti alle forze dell'ordine. Constantin, dopo una serie di valutazioni, si dirà sicuro di fare la scelta giusta rilasciando una testimonianza di quanto organizzato da Prisco, intenzionato a fare del male nei confronti di Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo).

Gli elementi dati da Balan saranno determinanti per portare all'arresto di Gaetano (Fabio De Caro) che sarà adirato con l'uomo ingaggiato per uccidere il signor Boschi.

Una scelta importante per Filippo e Serena riguardo ai soldi dell'eredità

Il camorrista arrivato al commissario non avrà alcuna intenzione di assumere un comportamento collaborativo nei confronti della polizia, verso la quale opporrà resistenza. Un altro capitolo riguarda il personaggio di Filippo (Michelangelo Tommaso).

Quest'ultimo, di comune accordo con la moglie, dovrà prendere delle decisioni importanti dopo essere venuto a conoscenza di una sorpresa inaspettata. I coniugi Sartori hanno ottenuto un compenso importante dall'eredità di Gigi Del Colle che gli consentirà di migliorare la propria condizione economica. Arriverà il momento per Serena (Miriam Candurro) e il consorte di fare una scelta definitiva in merito al modo in cui gestire i soldi ma la situazione potrebbe prendere un'altra piega. Roberto sarà intenzionato a fare una proposta inattesa per il figlio e la moglie che non sapranno in che modo rispondere a questa richiesta.

La speranza del comandante Del Bue

Guido (Germano Bellavia), dal canto suo dovrà fare i conti con delle perplessità nella speranza di essere scelto come padrino del piccolo Lorenzo dalla compagna. Cerruti, invece, si presenterà all'incontro con la persona conosciuta in chat e deciderà di mettere al corrente la vigilessa in merito all'ultimo appuntamento conclusosi nel peggiore dei modi. Lo stato d'animo di Salvatore (Cosimo Alberti) potrà avere delle ripercussioni in merito all'avvicinarsi del battesimo.