Prosegue l'appuntamento settimanale in compagnia della longeva soap opera di Rai tre 'Un Posto al Sole' che incuriosisce i milioni di telespettatori con l'arrivo di nuovi personaggi. Nel corso delle recenti puntate non sono mancati i colpi di scena, come dimostra la notizia della sparizione di Tommaso, che ha costretto Filippo e Roberto a recarsi in territorio messicano per pagare il riscatto. Gli spoiler della puntata di lunedì, 6 maggio, raccontano che l'attenzione verrà posta intorno alla figura di Michele (Alberto Rossi).

Quest'ultimo sta vivendo una situazione complessa dopo essere venuto a conoscenza delle intenzioni di Mimmo che ha conosciuto Rossella tramite un inganno. Il ragazzo ha finto di essere uno studente di medicina e, per questo motivo, Saviani si rende conto della gravità della situazione.

Padre e figlio alle prese con una verità inaspettata

Le anticipazioni svelano che, a tal proposito, Michele deciderà di invitare a cena il professor Scaglione con il quale ha stretto una grande amicizia.

Il marito di Silvia coglierà l'occasione per fare i dovuti complimenti ad Enrico esprimendo solidarietà al professore che continua ad essere vittima di bullismo. Intanto Filippo, insieme con il padre, farà ritorno nella città di Napoli. Il dottor Sartori e il genitore dovranno fare i conti con una verità inaspettata.

Le intenzioni di Mimmo che sarà pronto a parlare con Rossella e l'arrivo di Cinzia a casa di Guido

Secondo le anticipazioni trapelate, la morte di Tommaso cambierà la vita di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Filippo che dovranno trovare la forza per andare avanti.

Intanto Rossella dovrà fare i conti con i nuovi tentativi di Mimmo. Il ragazzo si dimostrerà intenzionato ad avere un nuovo incontro con la figlia di Michele, nonostante abbia ricevuto diversi rifiuti da parte della studentessa. Domenico vorrà cercare una soluzione per chiarire la situazione e per non sembrare così inaffidabile agli occhi di Rossella. Guido si troverà alle prese con una serie di dubbi che tormentano la mente del comandante.

Il Del Bue sarà importunato dalla visita inaspettata di Cinzia, con la quale sta avendo dei contrasti.

L'ex fidanzata del comandante ha dimostrato di non aver intenzione di pagare l'affitto della casa e, per questo motivo, Guido ha chiesto aiuto all'avvocato Niko Poggi. Dunque la serenità ritrovata da Guido grazie alla storia con Mariella farà i conti con gli ostacoli, derivanti dal ritorno di Cinzia. Non ci resta che attendere la messa in onda della nuova puntata di Un posto al sole per scoprire nel dettaglio cosa succederà ai personaggi di una delle soap più amate dai telespettatori.