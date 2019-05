Proseguono le vicende dei protagonisti della longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole', in onda dal 21 ottobre 1996 e capace di tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori italiani, alle prese con dei cambiamenti inaspettati nella vita dei protagonisti. La concentrazione viene posta intorno alla decisione di Filippo e Roberto, che hanno deciso di lasciare la città di Napoli per partire alla volta del Messico, con l'intento di trattare con i rapitori di Tommaso. Mercoledì 1 maggio, in occasione della festa dei lavoratori, non è stato trasmesso un nuovo appuntamento con Un posto al sole e per questo motivo il 2 maggio ci sarà una doppia puntata, ricca di colpi di scena per il pubblico.

Le novità non mancano per gli abitanti di palazzo Palladini che stanno affrontando un periodo complesso della loro esistenza per svariati motivi. Le anticipazioni della puntata numero 5243 in onda giovedì 2 maggio svelano che Serena (Miriam Candurro) vivrà momenti di tensione per via della decisione del marito di andare a salvare il fratello. La signora Sartori, nonostante le rassicurazioni ricevute dal coniuge, finirà per continuare a essere in ansia per il consorte e vorrà capire se può stare tranquilla, vista in Messico la situazione è pericolosa. Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e il figlio faranno una serie di valutazioni, ma la vicenda potrebbe andare incontro a una piega inaspettata.

La preoccupazione per Vittorio

L'imprenditore non ha intenzione di cedere facilmente alle richieste dei messicani e vuole trovare il modo per abbassare il prezzo, ma Ferri ha dimostrato di voler salvare Tommaso, non lasciando partire Filippo (Michelangelo Tommaso) in solitudine. Un altro capitolo riguarda il personaggio di Guido (Germano Bellavia), preoccupato per via dello strano comportamento assunto dal figlio. Vittorio (Amato D'Auria) ha uno strano umore e il comandante deciderà di interrogarsi in merito alle cause di questo atteggiamento che finisce per far andare in ansia il compagno di Mariella.

La gelosia di Giulia

Il giovane Del Bue sta dimostrando di soffrire per ciò che è successo con Alex, con la quale cerca di ricucire i rapporti dopo aver dovuto fare i conti con la gelosia nei confronti del barista Fausto. Alessandra, dal canto suo dopo essersi scambiata un bacio con il figlio di Assunta, dovrà pensare alle proprie scelte sentimentali. Giulia (Marina Tagliaferri) non riuscirà a migliorare i rapporti con Denis (Corrado Tedeschi), con il quale continua ad avere delle incomprensioni che compromettono la loro storia d'amore.

La madre di Niko finirà per sbagliare ancora una volta nei confronti del compagno, a causa della sua gelosia.