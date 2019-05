Le vicende di Un posto al sole, la soap opera napoletana, continueranno ad intrattenere i telespettatori di Rai Tre. Nelle puntate in onda a fine maggio, Roberto farà una proposta che creerà tensione tra Filippo e Serena. Intanto Andrea si troverà in disaccordo con Arianna mentre Franco scoprirà che Ciro è cotto di Angela.

Un posto al sole: la proposta di Roberto

Le anticipazioni di Un posto al sole relative alle puntate in onda da lunedì 20 a venerdì 24 maggio, svelano che Costantin con la sua deposizione permetterà a Giovanna di mandare Prisco in carcere, sebbene non sia un'impresa tanto facile. Intanto arriverà una proposta allettante a Serena e Filippo, intenti a pensare come utilizzare i soldi derivati dalla compravendita della villa di Gigi Del Colle. Roberto, a questo punto, proporrà al figlio e alla nuora di impiegare i soldi nell'apertura di un noleggio di imbarcazioni di lusso, tanto da coinvolgere i Cantieri e dunque Marina.

Un posto al sole, spoiler fine maggio: Serena e Filippo in crisi, Andrea contro Arianna

Anticipazioni Un posto al sole: Serena e Filippo ai ferri corti

Nel frattempo, Guido spererà di fare il padrino a Lorenzo, mentre Gaetano Prisco sarà finalmente affidato alla giustizia. Franco, invece, non dormirà sogni tranquilli in quanto teme che ci sia qualcosa tra Ciro e Angela. Allo stesso tempo, Bice prenderà di petto la questione del padrino di Lollo per non creare troppo problemi a Mariella e Salvatore. Infine, Filippo dimostrerà di essere entusiasta del progetto proposto dal padre mentre Serena apparirà molto contrariata, visto le tensioni del passato. Per questa ragione, la coppia comincerà a discutere sempre di più.

Franco affronta Ciro

Gli spoiler di Un posto al sole in onda a fine maggio su Rai Tre, svelano che Andrea non condividerà l'idea di Arianna di portare la pistola al Vulcano mentre Franco capirà che Ciro si è preso una sbandata per Angela, tanto da chiedere un confronto con lui. Alberto, invece, vorrà capire la natura dei sentimenti con Clara. Dall'altro canto, Marina non sopporterà più la presenza di quest'ultimo ai cantieri. Di conseguenza la donna cercherà di fermare la sua ascesa.

Lite tra Andrea e Arianna

Nel frattempo, Andrea avrà un violento litigio con Arianna per colpa della pisola portata al Vulcano mentre Ornella e Raffaele saranno raggiunti da una bellissima sorpresa. Contemporaneamente a tutto ciò, Patrizio deciderà di recarsi a trovare Diego, stabilitosi nella sua nuova abitazione. Ferri, invece, deluderà Marina, visto che non vuole aiutarla nella sua guerra personale contro Palladini. Infine, Renato scoprirà che Nadia è una bugiarda, in quanto i suoi genitori non hanno nessuna intenzione di raggiungerla a Napoli.

Come avanzerà la storia? Le nuove anticipazioni di Un posto al sole lo sveleranno.