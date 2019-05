Le vicende di Un posto al sole continuano ad appassionare i telespettatori di Rai 3. Nelle nuove puntate in onda dal 10 al 14 giugno, Guido rimarrà senza parole dopo aver ascoltato la rivelazione di Mariella su Lollo. Diego invece si dimostrerà geloso di Beatrice, mentre Roberto scoprirà il piano di Alberto.

Un posto al sole: Mariella svela la verità su Lollo

Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le puntate da lunedì 10 a venerdì 14 giugno, rivelano che Mariella rivelerà a Guido la verità su Lollo.

Il Del Bue dimostrerà di essere davvero sconvolto da questa confessione. Inoltre dovrà studiare un modo per gestire l'imprevista e improvvisa notizia sulla paternità. Intanto Vittorio non andrà d'accordo con Mia, la sorella di Alex, mentre un assistente sociale rovinerà i piani di Andrea e Arianna. Questa visita a sorpresa manderà in crisi la coppia.

Anticipazioni Un posto al sole: Guido sconvolto dalla rivelazione della fidanzata

Raffaele sarà preoccupato nuovamente per i figli, nonostante fosse sicuro che avevano superato i loro problemi.

Un posto al sole, trame al 14 giugno: Guido scopre da Mariella di essere il padre di Lollo

Maurizio e Mimmo scopriranno la loro improvvisa bocciatura, tuttavia i due ragazzi penseranno ad un modo per fare ugualmente festa e portare avanti una nuova vendetta. Intanto Guido vivrà sotto choc dopo aver capito di essere il padre di Lollo, tanto da dover fare i conti con Vittorio. Infine Maurizio e Mimmo organizzeranno una rapina al caffè Vulcano, dimostrando di avere nuove cattive intenzioni.

Diego geloso di Beatrice

Le trame di Un posto al sole svelano che Diego scoprirà che la sua ex fidanzata ha una nuova storia d'amore, tanto da provare una fortissima gelosia nei confronti del rivale.

Per questo motivo il giovane Giordano cercherà un modo di tenere a bada la sua ossessione nei confronti di Beatrice. Allo stesso tempo Guido studierà un modo su come comportarsi nei confronti di Cerruti dopo aver scoperto che gli ha mentito sulla paternità di Lollo. La rapina al Vulcano invece avrà delle brutte conseguenze per tutti.

Roberto vuole vendicarsi di Alberto

Intanto Roberto scoprirà che Alberto è coinvolto nel fallimento del suo progetto di chartering.

Questa volta il Ferri deciderà di vendicarsi del torto subito. Il Del Bue avrà un incontro chiarificatore con Cerruti, dopo il quale si appresterà a voltare pagina, tanto da iniziare una nuova vita felice insieme a Mariella e Lollo. Allo stesso tempo, Michele vorrà finalmente parlare con Scaglione mentre Serena prenderà una decisione sul suo futuro lavorativo. Infine Alex avrà dei dubbi sul trasferimento in terrazza, se Vittorio non le facesse cambiare idea.

Come avanzerà la storia? Le nuove anticipazioni di Un posto al sole lo sveleranno.