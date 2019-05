Un posto al sole nei prossimi episodi darà ancora spazio al giovane Patrizio e ai suoi problemi di dipendenza dalla droga, ma ci sarà posto anche per Guido e Mariella. Le trame relative alle puntate in onda dal 3 al 7 giugno rivelano che il vigile Del Bue farà la proposta di nozze alla sua amata Mariella, ma quest'ultima gli dirà di no. Intanto, Patrizio continuerà il suo percorso di disintossicazione, ma sarà estremamente geloso di Rossella, mentre Marina dopo l'ennesimo litigio con Alberto sarà sempre più determinata a liberarsi di lui. Infine, Salvatore Cerruti e Michele dovranno far fronte ad un equivoco.

Pubblicità

Pubblicità

Un posto al sole, Patrizio geloso di Rossella

Le trame di Un posto al sole, relative alle puntate dal 3 al 7 giugno, rivelano che Filippo dovrà decidere se appoggiare o meno l'idea imprenditoriale di suo padre Roberto. Nel frattempo Marina, in seguito all'ennesima discussione con Alberto, troverà finalmente il modo giusto per liberarsi di lui. Patrizio e Rossella avranno un nuovo confronto durante il quale la ragazza dirà chiaramente al suo ex che vuole avere con lui un rapporto di amicizia.

Un posto al sole, trame dal 3 al 7 giugno: Guido fa la proposta di matrimonio a Mariella

Il giovane Giordano però è ancora innamorato di lei e presto potrebbe mettersi nei guai. Marina sarà sempre più determinata a distruggere Alberto, ma il sopraggiungere del senso di colpa di Clara potrebbe mandare tutto a monte. Intanto Alex che teme di perdere il lavoro a causa dei continui ritardi scoprirà per caso che alla Terrazza si è liberata una stanza. Cerruti incontrerà Michele per proporgli di fare da padrino a Lorenzo. Il loro incontro però si trasformerà presto in un grande e divertente equivoco.

Pubblicità

Guido e la proposta di nozze a Mariella

Poiché a conoscenza dell'idea imprenditoriale di Roberto, Alberto convincerà Marina ad attuarla ai Cantieri. Nel frattempo Alex aspetterà di sapere se presto sarà una nuova inquilina di Palazzo Palladini. Guido aiuterà Michele e Cerruti a risolvere l'equivoco che si era creato tra loro. Subito dopo deciderà di chiedere a Mariella di sposarlo, ma prima vorrà sentire il parere della sua ex moglie Assunta. Gli abitanti della Terrazza hanno deciso di affittare la stanza ad Alex e la ragazza si preparerà al trasloco, ma prima dovrà dare la notizia alla madre e alla sua terribile sorellina Mia.

Più tardi Filippo e Serena decideranno di investire il denaro dell'eredità di Del Colle nel progetto di chartering turistico di Roberto e lo accompagneranno a visitare il molo per realizzarlo. I due nell'occasione si renderanno conto di quanto Ferri tenga a realizzare la sua idea.

Mariella rifiuta la proposta di Guido

Guido chiederà a Mariella di sposarlo, ma riceverà una vera e propria doccia fredda, visto che la donna rifiuterà la sua proposta.

Pubblicità

Poco dopo, Mariella verrà presa dai sensi di colpa per non avergli svelato la verità su Lollo. Mia protesterà per la decisione presa da sua sorella Alex di andare via di casa e la ragazza cercherà il conforto di Vittorio che cercherà di starle vicino. Tuttavia la giovane cameriera del Vulcano inizierà a dubitare della sua decisione. Franco, Filippo & Co si prepareranno a partire per il parco divertimenti, ma l'entusiasmo di tutti verrà spezzato da un problema imprevisto di Jimmy.