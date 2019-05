Nuovo spazio dedicato alle notizie su Un posto al sole, la soap opera più longeva della tv italiana. Le anticipazioni delle puntate trasmesse a maggio, annunciano grandi colpi di scena. Se Alberto Palladini troverà l'amore con la cameriera Clara, Gaetano mediterà una vendetta contro Angela e Franco. Infine Rossella sarà divisa tra Patrizio, appena tornato a Napoli, e il bad-boy Mimmo.

Un posto al sole: Alberto vicino a Clara

Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano importanti novità nel corso delle puntate di maggio.

Un posto al sole, trame maggio: Palladini innamorato di Clara, il ritorno di Patrizio

Protagonisti assoluti saranno Alberto Palladini e Clara. Una cameriera che ha lavorato in passato per la famiglia Viscardi. Ben presto si scoprirà che la donna nasconde un segreto del suo passato che non scalfirà minimamente il rapporto con Alberto. Proprio quest'ultimo non cambierà idea, neanche quando la troverà a sbirciare nel suo computer.

Anticipazioni, Un posto al sole: il ritorno di Gaetano Prisco

Ma non sarà l'unico colpo di scena, in quanto Gaetano Prisco ritornerà in azione insieme a Valentina, sebbene non ci siano ancora rumors ufficiali su quest'ultimo ritorno.

L'uomo cattivo, infatti, organizzerà una vendetta ai danni di Angela (Claudia Ruffo) e Franco. Proprio quest'ultimo ricomincerà a muovere le gambe dopo essere rimasto in sedia a rotelle. Possiamo anticipare Angela sarà aggredita dal complice di Prisco all'uscita del Centro Ascolto, tanto da essere salvata grazie dall'intervento del pugile Ciro, il quale comincerà a nutrire un interesse crescente nei suoi confronti.

Trame Un posto al sole: Rossella ritrova Patrizio

Stando alle trame di Un posto al sole riguardanti le puntate in onda a maggio, si apprende che Patrizio tornerà a Napoli, per la gioia di Raffaele e Ornella.

A tal proposito, il giovane ritroverà l'ex fidanzata Rossella (Giorgia Gianetiempo). Proprio quest'ultima avrà un'influenza positiva su Mimmo (Antonio Fattoruso), tanto da allontanarlo dalle cattive compagnie. Peccato che il ragazzo venga deluso dal comportamento di quest'ultima, tanto da tornare alle vecchie abitudini grazie a Maurizio.

Palladini esce di scena momentaneamente? Le parole di Maurizio Aiello

Infine, nel corso delle puntate di maggio della soap opera di Rai Tre, verrà dato spazio ad Alberto Palladini. Il dark-man, infatti, ritroverà l'amore dopo un periodo passato in prigione.

Di recente, Maurizio Aiello ha dichiarato che il personaggio di Alberto si assenterà per un po' di tempo dalle scene. Ma tranquilli, sarà solo un arrivederci in quanto Alberto e Clara diventeranno sempre più presenti nella storyline. Come evolverà la storia? Non ci resta che attendere le nuove anticipazioni di Un posto al sole per scoprire cosa accadrà.