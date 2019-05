Nelle prossime puntate della famosa soap opera Una vita ci saranno diverse novità entusiasmanti. Nelle puntate che verranno trasmesse da domenica 19 a sabato 25 maggio, Fernando Zavala e Silvia Reyes si sposeranno. Poi Arturo Valverde parlerà agli invitati e darà l'impressione di pensare ancora a Silvia.

Per questo motivo il generale diventerà possessivo e chiederà alla Reyes delle spiegazioni. In seguito la donna riuscirà a consolarlo e tranquillizzarlo. Nel frattempo, la spalla destra di Zavala, Tamayo, avrà ancora parecchi sospetti su Silvia.

Valverde e la Reyes si baciano

Nelle prossime puntate di Una Vita, come detto in onda dal 19 al 25 maggio, la Reyes spingerà Zavala a organizzare un rinfresco per celebrare il loro matrimonio. Durante la festa Valverde cercherà nello studio di Zavala una sorta di cartella.

Una Vita, anticipazioni dal 19 al 25 maggio: Silvia e Zavala si sposeranno.

Successivamente anche Silvia raggiungerà Arturo nell'ufficio del generale, ma poco dopo i due verranno sorpresi da Zavala. Per non destare ulteriori sospetti, Silvia e Arturo si baceranno in presenza del generale: quest'ultimo rimarrà notevolmente turbato.

Flora bacia Liberto

Silvia riuscirà a convincere Zavala del fatto che è stato Arturo a baciarla. In seguito Ursula darà l'ordine a Carmen di consegnare un foglietto a Viñas. Flora bacerà improvvisamente Liberto.

Intanto Martin capirà che Viñas è stato corrotto per uccidere Diego e andrà in strada prima che una pallottola lo colpisca nel petto. Poi Martin riuscirà a salvare la vita di Diego, ma morirà non appena avrà detto addio a Casilda. Frattanto Casilda verrà colpita alla testa da un fucile e perderà conoscenza. In seguito Blanca rinfaccerà a Samuel di non aver difeso suo fratello. Poi Leonor sarà notevolmente angosciata per la morte di Martin, poiché le ricorderà anche la perdita del marito Pablo.

Successivamente Iñigo consolerà Leonor e i due si baceranno romanticamente. Liberto si ritroverà davanti alla sartoria e osserverà Iñigo e Leonor mentre si baciano. Leonor scoprirà soltanto in seguito di essere stata notata dall'uomo.

Zavala avvelena Silvia

Blanca avrà dei malori e la sua gravidanza risulterà sempre più a rischio. Nel frattempo Zavala inizierà ad avvelenare Silvia. Quest'ultima si sentirà poco bene e chiederà, senza risultato, di poter vedere un medico.

In seguito Arturo sospetterà qualcosa e si recherà nell'abitazione di Zavala. Jaime vorrà parlare con Blanca, ma sarà fermato da Ursula. Nel frattempo Casilda avrà difficoltà nel riprendersi. In seguito Rosina e Ramon faranno un accordo e metteranno fine agli scontri con i lavoratori. Infine, Diego sarà arrestato per aver protestato contro con gli agenti.