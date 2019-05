Nelle puntate di Una vita che andranno in onda dal 26 maggio all'1 giugno ci saranno diverse novità. Jaime confesserà a Blanca che Diego in realtà non voleva rifiutarla, ma era sicuro di avere ancora il mercurialismo. In seguito Iñigo farà a Leonor un'importante rivelazione.

Pubblicità

Pubblicità

L'uomo confesserà alla donna che Flora non è davvero sua moglie, ma sua sorella. Nel frattempo Zavala continuerà ad avvelenare Silvia Reyes. Poi Arturo Valverde cercherà di entrare di nascosto nell'abitazione di Zavala per aiutare Silvia, ma non ci riuscirà. Frattanto Casilda non avrà più ricordi di Martin. Di seguito le anticipazioni delle prossime puntate di Una Vita.

Diego evade dal carcere

Nelle prossime puntate di Una Vita, come detto quelle che verranno trasmesse da domenica 26 maggio a sabato 1 giugno, Jaime parlerà con il dottor Briz e scoprirà che in realtà è stato fuorviato da Samuel.

Una Vita, anticipazioni dal 26 al 1°giugno: Diego scapperà dalla prigione.

Nel frattempo Diego sarà in carcere e penserà ad inscenare un suicidio per poter fuggire. Intanto Arturo Valverde annuncerà a Carvajal del pericolo in cui si trova Silvia, ma l'uomo non sarà molto preoccupato per la donna. In seguito Jaime annuncerà a Blanca che Diego non è malato, ma non le rivelerà che il colpevole dell'errore medico in realtà è Samuel. Poi Jaime si recherà in prigione da Diego per comunicargli la bella notizia, ma Mendez lo informerà che l'uomo è fuggito dal carcere.

Pubblicità

Casilda non ha nessun ricordo di Martin

Leonor annuncerà a Flora di essere a conoscenza del fatto che la donna sia la sorella di Iñigo e non sua moglie. Nel frattempo Ursula si ricorderà una spiacevole vicenda che riguarda il suo passato. La donna ripenserà improvvisamente al giorno in cui fu violentata nella sua abitazione, ovvero mentre i genitori si trovavano via da casa poiché impegnati con il suo promesso sposo Aleksander. Per tale ragione la donna si sentirà male e verrà soccorsa da Blanca.

Successivamente Flora chiederà a Leonor ed Iñigo di non farsi vedere intimi dai vicini, onde evitare problemi. Frattanto Liberto confesserà a Rosina di aver baciato Flora, per questo motivo la donna sarà notevolmente arrabbiata e turbata. Intanto Casilda non avrà ancora alcun ricordo di Martin. Poi Huertas chiederà a Leonor di convincere Diego a non vendicare la morte di Martin e quindi di non uccidere Viñas, il responsabile dell'accaduto. Infine Blanca fuggirà di casa e scoprirà grazie alla Hidalgo i reali progetti di Diego.