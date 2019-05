Le anticipazioni di “Una vita” proseguono nel racconto di ciò che dovrà subire Blanca dopo aver dato alla luce la sua bambina. Ursula Dicenta le comunicherà che la neonata non è sopravvissuta al difficile parto e che è stata portata via da alcune suore, in modo da poterle dare una degna sepoltura. Diego, uscito di prigione grazie all’indulto, verrà a sapere della triste notizia e proverà invano a consolare la sua amata. Tuttavia, un retroscena inaspettato arriverà giusto in tempo per complicare la situazione.

Una Vita, anticipazioni: Blanca e Diego faccia a faccia

Una Vita anticipazioni: la sofferenza di Blanca e Diego

Nelle prossime puntate di 'Una Vita', Blanca sarà finalmente pronta per il parto. Dopo aver perso i sensi per i dolori forti, si risveglierà senza la bimba al suo fianco in ospedale. Ursula, con le lacrime agli occhi, le dirà che la neonata è deceduta qualche ora dopo il parto. Diego, uscito dal carcere, accompagnerà la povera Blanca al cimitero per far visita alla loro sfortunata creatura.

Una volta tornata a casa, la giovane si scaglierà contro la madre, convinta che non le abbia detto la verità. Come una furia, Blanca metterà a soqquadro l’appartamento di Ursula, certa di trovare sua figlia. Diego e Samuel proveranno a fermarla, convinti che possa commettere una follia. Nel frattempo, Leonor comunica ai suoi cari la decisione di non partire con Inigo, dopo aver scoperto che il giovane non è il vero proprietario della Deliciosa e che ha mentito in merito alla sua identità.

La Hidalgo avrà modo di organizzare un piccolo ed intimo ritrovo di amici per dare coraggio a Blanca. Ursula, non essendo stata invitata, si infurierà con la bella scrittrice che, dal canto suo, ignorerà con eleganza.

Blanca aggredisce Diego nelle prossime puntate di ‘Una Vita’

L’inconsolabile Blanca non solo non crederà alla versione di Ursula, ma arriverà ad incolpare anche Diego. Blanca è certa che la Dicenta e l’Alday le abbiano rubato sua figlia.

Diego proverà in ogni modo a tranquillizzare l’amata, ma senza alcun risultato e trovandosi addirittura con un coltello puntato alla gola. Dopo aver ritrovato la calma, la sventurata chiederà scusa a Diego e, confidandosi con Leonor, le dirà che crede ancora che sua figlia sia viva. L’Alday non saprà come comportarsi, estremamente preoccupato per lo stato mentale di Blanca. Intanto, Ursula continua a tramare alle spalle si sua figlia, nascondendole il più orribile dei segreti.

La Dicenta però non ha fatto i conti con l’ostinazione di Blanca che, presentandosi di sorpresa a casa sua, le prometterà di non andarsene fino a quando non saprà la verità. Cosa nasconde Ursula? Tutto verrà a galla nelle prossime puntate di ‘Una Vita’.