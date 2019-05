Le prossime puntate della famosa soap opera spagnola Una vita riservano diverse novità interessanti. Alcune anticipazioni riguardano Arturo Valverde, interpretato dall'attore Manuel Regueiro, il quale sarà felice al fianco della sua amata Silvia Reyes, interpretata dall'attrice Elia Galera, dopo che la donna avrà deciso di interrompere definitivamente le sue missioni e dunque il suo lavoro da investigatrice.

Successivamente Silvia riceverà alcune critiche e opinioni negative dai cittadini di calle Acacias per essersi trasferita a casa di Arturo, ma non darà molta importanza alle chiacchiere su di lei. Poi la donna farà amicizia con Celia Alvarez Hermoso. Di seguito le altre anticipazioni delle prossime puntate di Una Vita.

Arturo Valverde incontra Esteban

Nelle prossime puntate di Una Vita, Arturo Valverde incontrerà Esteban per discutere della nuova associazione dedicata ai militari prigionieri e agli eventi di beneficenza da organizzare per finanziarla.

Una Vita, anticipazioni: Arturo Valverde avrà dei malori improvvisi.

Durante gli incontri, il colonnello avrà improvvisamente alcuni problemi di salute, si sentirà sempre più debilitato ed esausto. Per tale ragione spesso si addormenterà improvvisamente in presenza di Esteban, senza rendersene conto. Nel frattempo Arturo non darà molto peso alla sua particolare condizione fisica e penserà di stare sufficientemente bene.

Valverde si sente male

Arturo Valverde con il passare dei giorni, oltre a sentirsi notevolmente svigorito e debole, si renderà conto che la sua vista avrà alcuni seri problemi, ma non vorrà inizialmente svelarlo a Silvia Reyes per evitare di farla preoccupare.

Successivamente, in presenza di Silvia, di Esteban e della donna di servizio Augustina, Arturo si sentirà male improvvisamente e avrà una sorta di mancamento. Poi le due donne insieme a Esteban cercheranno subito di aiutarlo e di soccorrerlo. In seguito Arturo non saprà il vero motivo dei suoi malesseri improvvisi e deciderà di non farsi visitare da alcun dottore. Poi Valverde sarà convinto che i suoi disturbi fisici siano passeggeri e che prima o poi spariranno da soli.

Dove guardare in streaming online le puntate di Una Vita

Nell'attesa che vengano trasmessi i futuri episodi della nota telenovela Una Vita, è possibile guardare in streaming online le tutte le puntate già andate in onda in televisione attraverso la piattaforma MediasetPlay.it. Oltre ai vari episodi della serie, sul sito si possono trovare diversi video che interessano le anticipazioni delle prossime puntate della soap opera iberica.