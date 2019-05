Le anticipazioni della nota soap opera spagnola Una vita riservano diverse interessanti novità. Nelle prossime puntate si scoprirà che Iñigo e Flora Cervera in realtà non sono marito e moglie, ma fratello e sorella. La coppia in passato ha rubato l'identità ai veri coniugi Cervera, poiché questi sono stati brutalmente assassinati da alcuni briganti durante il loro viaggio verso la Spagna. Successivamente ad Acacias arriverà Peña. Per tale ragione Iñigo e Flora saranno notevolmente preoccupati e intimoriti. Di seguito le altre anticipazioni delle future puntate di Una Vita.

Iñigo e Flora incontrano Peña

Nelle prossime puntate di Una Vita, Iñigo e Flora si troveranno improvvisamente faccia a faccia con Peña. La coppia sarà parecchio meravigliata, poiché credevano ormai che l'uomo fosse morto, secondo loro ucciso insieme alla moglie dai briganti mentre si recavano in Spagna. Flora e Iñigo temeranno di essere denunciati e arrestati per furto di identità, per tale ragione parleranno con Leonor, l'unica persona che conosce tutta la verità.

Una Vita, anticipazioni: Ad Acacias arriverà Peña.

In seguito si scoprirà un particolare dettaglio di Peña, ovvero che l'uomo non si ricorda nulla del suo passato. Poi scoprirà che Peña è un ladro e deciderà di portare l'uomo alla polizia, ma sarà fermato da Flora. Per evitare che l'uomo si ricordi il suo passato in prigione, la donna lo assumerà a La Deliciosa come cameriere. Inizialmente Peña non si adatterà benissimo al nuovo lavoro, ma in un secondo momento si adeguerà perfettamente e sembrerà non esserci nessun imprevisto inatteso.

Leonor presenta il suo libro

Peña in realtà è il vero figlio di Cesar Cervera, per tale ragione sarà parecchio interessato al libro di Leonor riguardante la biografia di suo padre Cesar. Poi l'uomo sarà molto attento ai movimenti di Flora e si divertirà ad eseguire alcuni autoritratti sulla donna. In seguito Peña rimarrà notevolmente sorpreso dal fatto che i coniugi Cervera gli concedano tutti i pomeriggi liberi. Successivamente Peña si recherà alla presentazione del libro di Leonor, riguardante come detto la biografia del padre Cesar.

Poi al termine della presentazione del libro, alcuni fotografi scatteranno delle foto a Leonor e il finto Iñigo. Infine Peña troverà la foto dei due su un giornale, l'uomo la ritaglierà e la conserverà tra i suoi oggetti personali. Non resta che attendere le prossime anticipazioni per scoprire cosa succederà nelle future puntate.