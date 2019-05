Nuovi colpi di scena in arrivo dalle puntate di Una vita in onda da domenica 26 maggio al 1°giugno su Canale 5. Se Leonor apprenderà tutta la verità su Inigo e Flora, Diego sarà ricercato dalla polizia. Infine Samuel commetterà un terribile omicidio.

Una Vita: Leonor scopre la verità su Inigo e Flora

Le anticipazioni di Una Vita, riguardanti le puntate dal 26 maggio al 1° giugno svelano che Blanca scoprirà che Diego l'aveva respinta in quanto credeva di aver contratto nuovamente il mercurialismo, mentre la povera Silvia sarà continuamente avvelenata da suo marito Zavala.

Pubblicità

Pubblicità

Inigo, invece, confesserà a Leonor che Flora è sua sorella, mentre Casilda avrà un grave vuoto di memoria, tanto da non ricordare di essere stata sposata con Martin. Allo stesso tempo, il colonnello Arturo Valverde cercherà di strappare Silvia dalle grinfie di Zavala, sebbene invano. Intanto Jaime scoprirà che il dottor Briz è stato manipolato da Samuel per far credere a Diego che fosse malato. Quest'ultimo, invece, esprimerà la volontà di farla finita in carcere.

Una Vita anticipazioni: Flora e Inigo sono fratelli, Samuel uccide Jaime

Anticipazioni Una Vita: il passato di Ursula

Arturo dirà a Carvajal che Silvia sta rischiando la vita, mentre Jaime svelerà alla Dicenta che Diego gode di ottima salute, sebbene le nasconda che c'era suo marito Samuel dietro tutto questo. A tal proposito, l'Alday si recherà in carcere per comunicare la bella notizia al figlio, tanto che Samuel si sentirà sempre più messo in disparte. Leonor, invece, rivelerà a Flora di sapere la verità sulla parentela con Inigo.

Pubblicità

Dall'altro canto, Ursula si ricorderà di essere stata violentata da due ladri che si erano introdotti in casa sua mentre i suoi genitori erano ad accogliere il suo promesso sposo. La Dicenta, a questo punto sarà colta da una vera crisi nervosa, tanto da essere soccorsa dalla figlia. Infine Flora chiederà a Leonor e Inigo di non baciarsi in pubblico per non dare nell'occhio con i vicini, mentre Rosina darà di matto quando scoprirà che Liberto ha baciato la proprietaria della Deliciosa.

Rosina viene arrestata

Le trame di Una Vita, in onda fino al primo giugno svelano che Casilda continuerà a condurre una vita normale, senza alcun ricordo di Martin mentre Blanca fuggirà di casa dopo aver scoperto che Diego intende uccidere Vinas. Nel frattempo Arturo smaschererà Zavala davanti agli altri militari pur di salvare Silvia. Il generale per evitare di essere giustiziato cercherà il supporto di Tamayo che invece gli volterà le spalle. Rosina, invece, farà una accesa scenata di gelosia davanti alla Deliciosa, tanto da costringere Flora a chiamare le guardie civili. Qui la Hildago verrà portata in galera per via della sua aggressione alla presunta amante di suo marito.

Pubblicità

Samuel strangola Jaime

Jaime dirà a Samuel di sapere cosa ha fatto al fratello e Blanca. Per questo motivo, il marito di Ursula imporrà un ultimatum al giovane Alday. L'orafo, infatti, pretenderà che quest'ultimo si autoaccusi degli abusi sessuali sulla moglie e sulla manomissione dei documenti sanitari di Diego. Ma ecco il colpo di scena: Samuel accecato dall'ira stringerà le mani intorno al collo del padre, che morirà poco dopo. Poi pentito dell'omicidio chiederà a Felipe di prendere le sue difese in quanto ha deciso di costituirsi a Mendez.

Pubblicità

Ma ecco che Ursula bloccherà le sue intenzioni. Casilda, invece, si toglierà gli abiti da lutto, mentre Silvia si trasferirà in casa di Arturo. Infine Diego sarà ricercato dalla polizia. Come avanzerà la storia? Le nuove anticipazioni di Una Vita lo sveleranno.