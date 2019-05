Le prossime puntate italiane della nota telenovela Una vita riservano novità entusiasmanti. Alcune anticipazioni riguardano la domestica Carmen, interpretata dall'attrice Maria Blanco, e l'investigatore Riera, interpretato dall'attore Pablo Menasanch. Riera, ingaggiato da Ursula Dicenta per scoprire il suo passato, deciderà di congedarsi dal lavoro di detective privato. Successivamente, Carmen deciderà di svelare a Riera le cause della sua separazione con il marito Adone e il figlio Raul. Di seguito le altre anticipazioni delle future puntate della serie televisiva iberica.

Carmen viene baciata da Riera

Nelle prossime puntate di Una Vita, il detective privato Riera, assoldato da Ursula, bacerà l'inserviente Carmen. Poi l'uomo penserà di esonerarsi dal lavoro che stava assolvendo per Ursula. Quest'ultima minaccerà spesso di fare del male a Carmen e a Riera, poiché vorrà cercare di allontanarli e sarà notevolmente turbata quando noterà che i due hanno ormai intrapreso una bella amicizia. Pertanto Riera lascerà le indagini che stava portando avanti per Ursula e proprio per questo motivo, Carmen riuscirà a fidarsi sempre di più dell'investigatore, fino a raccontargli il vero motivo del ricatto della sua padrona.

Carmen racconta a Riera il suo passato

Carmen racconterà a Riera che in passato è dovuta fuggire da suo marito Adone e suo figlio Raul per una serie di motivi molto seri. Il marito della domestica, infatti, a causa dei suoi tanti 'vizi', chiese dei soldi ad alcuni strozzini che l'uomo non ebbe la possibilità di restituire, per cui dovette scappare. In seguito, gli sfruttatori andarono a cercare Carmen per riuscire a rintracciare il marito e minacciarono di uccidere il figlio Raul.

Successivamente Carmen decise di fuggire per non essere ritrovata sia da suo marito che dagli strozzini. Poi la donna fu tradita addirittura da suo figlio Raul, poiché notevolmente fedele e dedito al padre, che raccontò ad Adone dove lui e la madre si stavano nascondendo, cosicché Carmen fu obbligata a fuggire anche dal figlio. Per tale ragione la donna si sottometterà in seguito ai ricatti di Ursula.

Reira promette a Carmen di aiutarla

Reira, dopo aver ascoltato le parole di Carmen e il racconto sul suo passato, deciderà di aiutarla e prometterà alla donna di proteggerla da Adone, il quale risulterà ancora vivo. Inoltre, Reira cercherà in tutti i modi di rendere libera Carmen dalla sottomissione costante di Ursula.

Dove guardare in streaming on line le puntate italiane di Una Vita

Nell'attesa che vengano trasmesse le nuove puntate di Una Vita, si ricorda che è possibile guardare tutti gli episodi già andati in onda in televisione grazie all'apposita piattaforma MediasetPlay.it.