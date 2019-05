Gli intrighi di Ursula Dicenta saranno al centro delle nuove puntate di Una vita, trasmesse nei prossimi mesi su Canale 5. La dark lady, infatti, sarà protagonista di un bruttissimo gesto nei confronti di Blanca e di suo figlio Moises, venuto alla luce durante un parto complicatissimo.

Pubblicità

Pubblicità

Una Vita: il parto drammatico di Blanca

Le anticipazioni di Una Vita, in onda nei prossimi mesi di programmazione si soffermano su Ursula, la dark lady per eccellenza della soap opera iberica. La Dicenta, infatti, causerà moltissimo dolore a sua figlia Blanca. Tutto inizierà quando Samuel permetterà alla moglie di fuggire insieme a Diego. Ma ecco che la carrozza sarà aggredita da alcuni briganti, i quali non esiteranno a picchiare selvaggiamente l'Alday mentre la giovane Dicenta riuscirà a fuggire approfittando del parapiglia.

Una Vita, anticipazioni: Ursula rapisce Moises, la giovane Dicenta disperata

Proprio durante la fuga nei prati, alla ragazza si romperanno le acque. Di conseguenza, Blanca partorirà da sola un bambino, che sceglierà di chiamare Moises. Poi perderà i sensi, finché sarà ritrovata da una contadina. Una volta sveglia, la giovane Dicenta si ritroverà tra le mani il corpicino senza vita di una bambina. Peccato che la nostra eroina ribadisca con fermezza di aver dato alla luce un maschietto.

Anticipazioni Una Vita: la Dicenta accusa Ursula dello scambio di culle

Nel frattempo la giovane Dicenta sarà trasportata in ospedale per le cure del caso.

Pubblicità

Qui troverà Diego, ricoverato per i postumi del volo in un dirupo dove dimostrerà di non credere alla sua versione. Una volta ripresasi dal drammatico parto, Blanca tornerà ad Acacias 38 dove accuserà la madre di essere l'artefice dello scambio di culle. Ma la moglie di Jaime negherà ogni coinvolgimento nella vicenda, tanto da convincere Samuel che la ragazza abbia bisogno di un ricovero urgente in una struttura quando rivelerà di aver udito piangere un neonato nel bel mezzo della notte.

Ursula ha fatto scomparire Moises

Le nuove trame di Una Vita raccontano che Diego come Samuel non crederanno alle insinuazioni di Blanca. Di conseguenza, i fratelli Alday inviteranno Felipe, Celia e Leonor a recarsi al funerale per dare l'estremo saluto alla bambina che la giovane Dicenta ha appena messo al mondo. Anche in questo caso, la ragazza non si rassegnerà di fronte all'evidenza e disperata urlerà che Moises è ancora vivo. Dopodiché la figlia di Ursula perderà completamente la testa, tanto da chiudersi in un ermetico silenzio.

Pubblicità

Durante i funerali della presunta figlia di Blanca, i telespettatori di Canale 5 vedranno Ursula tenere in braccio un neonato, che si scoprirà essere Moises. La giovane Dicenta riuscirà a riabbracciare il figlio? Non ci resta che attendere le nuove anticipazioni di Una Vita.