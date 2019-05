"Una vita" torna domani su Canale 5 con le nuove puntate. Le anticipazioni dal 19 al 25 maggio vedono purtroppo la morte di Martin. A causare il decesso del buon uomo sarà, sebbene non direttamente, la malvagia Ursula Dicenta. La ex istitutrice, non contenta, troverà anche il modo di distruggere la vita a Blanca, già provata dalla gravidanza difficile e dalla lontananza di Diego, convinto di essere affetto da mercurialismo.

Samuel si farà convincere dall'arpia ad approfittare della moglie che, tuttavia, lo metterà all'angolo con parole lapidarie. Nel frattempo, Rosina avrà un sgradita sorpresa scoprendo che Liberto ha baciato un'altra donna.

Una Vita anticipazioni: Ursula e Samuel contro Blanca

Nei nuovi episodi di 'Una Vita', Ursula esorta Samuel ad approfittarsi della moglie e a far valere i suoi diritti. L'Alday non se lo farà ripetere due volte e, quando i due saranno soli, abuserà della povera Blanca.

Una Vita: la morte di Martin nelle puntate dal 19 al 25 maggio su Canale 5

La donna, disperata, ricorderà al marito che, anche se ha posseduto il suo corpo, il suo cuore resterà per sempre di Diego. Samuel andrà su tutte le furie. Dopo aver riflettuto a lungo, il gioielliere di pentirà dell'orribile gesto.

Intanto, Zavala e Silvia si sposano. Stando alle anticipazioni di Una Vita, il loro matrimonio non sarà esente da ostacoli, dal momento che il generale è un truffatore. Arturo sarà pervaso da una cocente gelosia e non riuscirà a credere alle rassicurazioni di Silvia, pronta a smascherare il corrotto militare.

Successivamente, Liberto e Flora si rifugeranno in sartoria per fuggire alle rappresaglie operaie e, in questa occasione, la proprietaria della Deliciosa bacerà il marito di Rosina.

La morte di Martin nelle prossime puntate di 'Una Vita'

Martin capisce che Viñas ha ricevuto precisi ordini per assassinare Diego. Con un estremo atto di coraggio, farà da scudo con il suo corpo all'amico. Purtroppo, la pallottola destinata all'Alday lo colpirà in pieno petto.

A pagare lo scagnozzo è stata Ursula che, sebbene indirettamente, ha causato così la morte di Martin. Casilda si precipiterà in strada riuscendo a dare l'estremo addio al marito. In quel momento verrà colpita da un fucile in testa e la botta le farà perdere la memoria.

I problemi per Diego nei nuovi episodi di 'Una Vita' non sono finiti. L'Alday scamperà alla morte ma non alla prigione. La Guardia Civile infatti lo arresterà con l'accusa di essersi alleato con i rivoltosi.

Intanto, Casilda riprenderà i sensi ma non si ricorderà affatto della morte di Martin. La botta in testa le ha infatti causato una strana amnesia. Infine, Rosina inizierà a sospettare che Liberto le stia nascondendo qualcosa e chiederà aiuto a Leonor per scoprire di cosa si tratta.