Prosegue l'appuntamento settimanale con la longeva soap opera spagnola, 'Una vita' che, con il passare degli anni, riesce sempre ad attirare un pubblico eterogeneo. I protagonisti devono trovarsi alle prese con nuovi ostacoli, stanno avendo delle complicazioni in merito al loro destino e le delusioni sono sempre dietro l'angolo. Un esempio si ritrova nel personaggio di Arturo che non si rende conto della realtà della situazione e pensa di vivere un momento felice della sua esistenza.

Il colonnello sembra non tenere la questione sotto controllo e ritiene che l'amore di Silvia sia reale, ma si troverà ben presto alle prese con una novità inaspettata. Nella puntata trasmessa su Canale 5 lunedì 6 maggio le nuove vicende tengono alta la concentrazione dei milioni di telespettatori italiani che verranno sorpresi da nuovi colpi di scena. Al centro della puntata ci sarà la figura di Arturo (Manu Regueiro) che comincerà a comprendere ciò che gli sta succedendo.

Le anticipazioni dell'appuntamento del 6 maggio svelano che Arturo capirà la realtà dei fatti e, resosi conto della verità, finirà per scagliarsi contro Silvia, la donna che ha cercato di trarlo in inganno.

Silvia rassicura Carvajal, dicendo di poter impietosire il colonnello

Si potrà notare la furia del connello che dovrà fare un passo indietro dopo aver capito che Silvia non è mai stata innamorata di lui. Arturo pensava di aver ritrovato l'amore ma comprenderà di essere stato usato dalla donna.

Il colonnello non avrà dubbi a troncare la relazione con Silvia e la donna dovrà fare i conti con Carvajal. Quest'ultimo le comunicherà l'intenzione di tenerla fuori dalla missione ma la donna non avrà dubbi a dare delle rassicurazioni importanti, dicendosi pronta a rimediare all'errore.

Blanca scossa dal comportamento di Diego

Arturo non vorrà frenare la propria furia contro Silvia ma, nonostante ciò, la donna deciderà di recarsi nuovamente dal Valverde facendogli una richiesta.

La donna chiederà al colonnello un aiuto per venire a conoscenza delle intenzioni di Zavala ma Arturo dimostrerà di avere le idee molto chiare e per questo motivo non si farà impietosire da Silvia, al punto che la caccierà dalla sua abitazione. Diego, dal canto suo non vorrà raccontare la verità sulla propria malattia a Blanca e di conseguenza si allontanerà dalla donna amata che non comprenderà il motivo di questo comportamento. La compagna dell'Alday si vedrà costretta a chiedere ospitalità a Leonor, ma Blanca vorrà scoprire il segreto che le sta nascondendo il fratello di Samuel.