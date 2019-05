Incredibili novità attendono i telespettatori di Una vita. Nelle nuove puntate in onda da lunedì 3 a sabato 8 giugno, Rosina non vorrà riappacificarsi con Liberto, mentre Samuel aiuterà Blanca e Diego a fuggire a Madrid, scatenando la furia di Ursula.

Una Vita: Liberto pentito di aver baciato Flora

Le anticipazioni di Una Vita, relative alle puntate in onda dal 3 all'8 giuugno svelano che Samuel deciderà di costituirsi per l'omicidio del padre, se Ursula non gli facesse cambiare idea. Intanto Diego e Blanca decideranno di trascorrere la loro esistenza insieme. In questo frangente, la giovane Dicenta racconterà all'Alday di essere stata violentata dal marito. Nel frattempo Rosina verrà portata in galera dopo essere stata protagonista di una scenata di gelosia alla Deliciosa.

Una Vita, spoiler all'8 giugno: Ursula furiosa per la fuga di Blanca e Diego

D'altro canto, Liberto si mostrerà pentito di aver baciato Flora mentre Samuel scoprirà che Diego e la moglie sono nascosti nella villa di famiglia, tanto da informare Mendez prima che possano fuggire da Acacias 38. Allo stesso tempo Casilda si toglierà gli abiti da lutto in quanto non ha nessun ricordo del povero marito.

Anticipazioni Una Vita: Ursula contro Reira e Carmen

Diego riuscirà a scappare mentre Blanca sarà costretta a tornare a casa con Samuel.

Rosina, invece, non avrà intenzione di tornare a casa con Liberto, tanto da fare di tutto per restare tra le sbarre. Intanto Felipe e Celia aiuteranno il fratello dell'Alday ad introdursi in casa sua e portare via la giovane Dicenta. A casa Valverde, Silvia capirà che tutti gli abitanti di Acacias 38 non la vedono di buon occhio in quanto convive con Arturo nonostante non siano sposati. Nel frattempo Inigo non capirà i motivi di tanta freddezza da parte di Leonor, tanto che Trini gli darà delle delucidazioni. Infine Riera farà una dichiarazione d'amore a Carmen, che rifiuterà in quanto intimorita dalla presenza di Ursula.

L'Alday scappa all'arresto di Mendez

Gli spoiler di Una Vita all'8 giugno svelano che Flora si recherà in galera a trovare Rosina, dove metterà alla prova la sua gelosia nei confronti di Liberto. La Rubio, a questo punto, comincerà a comportarsi per bene, tanto da essere scarcerata in poco tempo. Diego, invece, riuscirà ad introdursi in casa Alday, dove sarà intercettato da Samuel. Fortunatamente l'uomo riuscirà a fuggire prima dell'arrivo delle guardie civili allertate dal fratello.

A tal proposito, Felipe convincerà Mendez a non arrestare il figlio di Jaime mentre Rosina farà una favorevole pubblicità nei confronti dei coniugi Cervera.

L'arrivo del vero Inigo Cervera

Il colonnello Valverde scoprirà che Silvia ha lasciato Acacias 38. Intanto Ursula somministrerà alla figlia la mandragola per accelerare il parto. Inoltre la Dicenta si ricorderà che le sue figlie erano state marchiate a fuoco dal padre. Samuel, invece, suggerirà a Blanca e al fratello di scappare a Madrid dopo aver fatto mea culpa.

Allo stesso tempo, Inigo e Leonor organizzeranno una festa per la prossima partenza verso le Indie, se Flora non si trovasse davanti il vero Cervera e finisse per svenire sul colpo.

La fuga di Blanca e Diego

Casilda, all'improvviso, si ricorderà di Martin tanto da scoppiare in un pianto a dirotto mentre il calesse con a bordo l'Alday e la giovane Dicenta verrà attaccato dai ladri. Durante il parapiglia, Diego verrà gettato in un fossato dopo essere stato violentemente picchiato, mentre la figlia di Ursula comincerà a correre disperata verso la boscaglia, dove sarà colta dalle contrazioni. Qui al termine di un lungo travaglio darà alla luce un maschietto per poi perdere i sensi. Infine Ursula diventerà una iena quando scoprirà che Samuel ha permesso a Blanca di fuggire con suo fratello. Come avanzerà la storia? Le nuove anticipazioni di Una Vita lo sveleranno.