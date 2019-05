Due personaggi dello sceneggiato di origini spagnole “Una vita” nei prossimi episodi italiani entreranno per l’ennesima volta in conflitto. Si tratta di Ramon Palacios che si scontrerà con il primogenito dopo avergli chiesto di recarsi a Parigi con lui e Trini per fare una sorpresa a Maria Luisa.

Pubblicità

Pubblicità

Antonito andrà su tutte le furie quando verrà a conoscenza che suo padre non vuole che Lolita intraprenda il viaggio insieme a loro. Il cognato di Victor dopo aver cercato di far cambiare idea al genitore senza riuscirci, gli darà un ultimatum. Nel dettaglio, Antonito deciderà di non andare in Francia senza la sua fidanzata.

Leonor si allontana da Inigo, Maria Luisa manda delle lettere ai suoi familiari

Nelle puntate che sono andate in onda in Spagna lo scorso anno, e che i telespettatori italiani vedranno tra qualche settimana, Arturo seppellirà l’ascia di guerra con Susana, invitandola a una messa per Adela.

Una Vita, spoiler: Antonito litiga con il padre Ramon a causa di Lolita

Il colonnello Valverde chiederà alla sarta di far avere alla figlia la lettera del suo perdono. Blanca e Diego organizzeranno una cena con gli amici per rendere ufficiale la loro relazione. Leonor dopo aver trascorso sempre più tempo con Inigo, con l'obiettivo di poter raccontare in un libro la vita del padre dello tesso, si sentirà sempre più attratta dal cioccolatiere. La Hildago prenderà le distanze del Cervera, dicendogli di non voler più collaborare con lui dopo aver appreso che ha raccontato delle menzogne sul genitore.

Pubblicità

I Palacios riceveranno finalmente una missiva da parte di Maria Luisa, che descriverà la sua nuova vita a Parigi da donna sposata. Quest’ultima, in occasione del suo imminente compleanno, si metterà nuovamente in contatto con i suoi cari, facendo presente al padre Ramon di sentire molto la sua mancanza e quella di Antonito.

Antonito non vuole partire senza Lolita, Susana delusa dai Palacios

Ramon e Trini decideranno di andare a trovare Maria Luisa e Victor nella capitale francese per un mese.

Il Palacios Senior però pretenderà che anche Antonito prenda parte al loro viaggio. Quest’ultimo dopo aver riflettuto inviterà Lolita a partire con lui e i suoi familiari, ricordandole che ormai non hanno nulla da temere visto che sono fidanzati. Anche Ramon la penserà allo stesso modo della Aguado, dato che anche contro il consenso della moglie non vorrà affatto portare con sé Lolita. A quel punto Antonito si scontrerà con il padre, dicendogli di non essere disposto ad allontanarsi dal paese iberico senza la sua dolce metà.

Pubblicità

L’improvvisa scelta dei Palacios di lasciare Acacias 38 farà innervosire anche Susana. Quest’ultima dopo aver appreso che Ramon e Trini non le hanno chiesto di unirsi con loro, gli dirà personalmente di essere rimasta delusa dalla situazione. Dopo aver espresso il suo dissenso, la donna comunicherà ai Palacios che in ogni caso non sarebbe potuta partire a causa del suo lavoro.