Le vicende della soap opera spagnola “Una vita” sono sempre in grado di stupire. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, svelano che il misterioso parto di Blanca Dicenta avvenuto in un momento inopportuno, precisamente quando sarà intenta a fuggire con Diego Alday, continuerà ad essere al centro delle trame. Quest’ultimo non appena la sua amata metterà fine alla loro relazione sentimentale a causa dell’influenza di Cristina Novoa, inizierà a fare delle indagini, e verrà a conoscenza di un indizio importante.

Il fratello di Samuel dopo aver fatto delle domande ad Aurelia, la donna che si trovava con Blanca al momento del risveglio della stessa, crederà che dopo il difficile travaglio qualcuno potrebbe aver scambiato il nascituro con una neonata senza vita.

Il terribile inganno di Ursula e Samuel, Blanca si fa influenzare da Cristina

Nelle prossime puntate italiane, i telespettatori assisteranno al parto di Blanca. Quest’ultima metterà al mondo il suo bambino in un campo abbandonato dopo non essere riuscita a fuggire da Acacias 38 con Diego, a causa di un gruppo di banditi.

Una Vita, spoiler: Diego sospetta che il figlio di Blanca sia stato scambiato alla nascita

Purtroppo Ursula e Samuel tenderanno un terribile inganno alla neo mamma dato che le faranno credere di aver partorito una bambina morta alla nascita. La primogenita della Dicenta dopo aver ribadito più volte di essere certa che la creatura che portava in grembo sia ancora viva, troverà conforto tra le braccia della devota Cristina Novoa. Quest’ultima farà presente a Blanca di essersi convertita al cristianesimo dopo aver visto la madonna. La misteriosa santa su invito di Ursula condizionerà la moglie di Samuel facendole pensare che la disgrazia che le è appena accaduta è dovuta per aver intrapreso una tresca clandestina con il cognato.

A quel punto Blanca metterà fine alla relazione peccaminosa, e nel bel mezzo di un acceso confronto lo minaccerà con un tagliacarte. Il primogenito di Jaime chiederà a Leonor di aiutarlo a far allontanare la sua amata dalla Novoa. Quest’ultima intanto sarà di fondamentale importanza per la Dicenta Junior, infatti alloggerà a casa di Ursula e Samuel. Durante un momento di preghiera, Blanca sorprenderà tutti i presenti confessando i peccati che ha commesso: in tale circostanza Diego farà la conoscenza di Aurelia, la signora che ha prestato soccorso alla figlia di Ursula a seguito del parto.

Diego rimane sconvolto, la Dicenta uccide Aurelia

La forestiera dopo aver confermato al fratello di Samuel di essere colei che ha comunicato a sua cognata che la sua neonata è morta subito dopo essere venuta alla luce, farà una rivelazione spiazzante. In particolare il primogenito di Jaime verrà a conoscenza che Blanca aveva il cordone ombelicale già tagliato dopo essere stata ritrovata senza sensi dalla sconosciuta. Le parole di Aurelia faranno rimanere Diego spiazzato, visto che inizierà a credere che il figlio che aspettava Blanca fosse davvero un maschietto come lei ha sostenuto prima di essere plagiata da Cristina.

Il primogenito di Jaime dopo aver chiesto ad Aurelia di rimanere ad Acacias 38, commetterà un grosso errore, perché metterà al corrente della scoperta appena fatta Samuel. Purtroppo la malvagia Ursula dopo essere stata avvisata dal genero, inviterà la scomoda testimone ad un appuntamento nel corso della notte e la ucciderà, per impedirle di continuare a svelare informazioni riguardanti il parto di sua figlia.