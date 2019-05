Lo sceneggiato spagnolo Una Vita, nato dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, continua a regalare colpi di scena e trame appassionanti. Le anticipazioni degli episodi, che verranno trasmessi sull’emittente LA 1 Tve questa settimana, rivelano che Antonito Palacios sarà ai ferri corti con il padre Ramon per essersi intromesso tra lui e l’ispettore militare e per aver intrapreso una relazione amorosa con la domestica Carmen. La vedova di Samuel Alday, Genoveva, dopo essere ritornata ad Acacias 38 in compagnia del suo nuovo presunto marito Alfredo Bryce, verrà pedinata a sua insaputa.

Trame spagnole Una Vita: Ramon litiga con Antonito, la vedova di Samuel viene pedinata

Il sospetto di Susana, Antonito arrabbiato con il padre

Nelle puntate spagnole in onda fino al 10 maggio Genoveva caccerà via dal suo appartamento Ursula. Quest’ultima confesserà la verità alle altre cameriere alle quali dirà di non avere un lavoro e un alloggio. Intanto Antonito e Lolita organizzeranno un piano per ingannare l’ispettore militare. Nel frattempo Agustina ospiterà la Dicenta in soffitta. Emilio andrà a trovare Cinta per scusarsi per essersi intromesso nella sua vita ma, nonostante ciò, gli ricorderà i suoi sospetti su Victoriano.

Intanto Susana sospetterà che ci sia qualche storia d’amore tra Ramon e Carmen ma quest’ultima negherà alla sarta di avere una relazione con il Palacios. Il padre di Maria Luisa instaurerà un buon rapporto con il nuovo vicino Alfredo Bryce, un importante banchiere che si rivelerà essere il marito di Genoveva con gli abitanti del quartiere che resteranno sorpresi non appena verranno a conoscenza che c’è una differenza di età tra i due coniugi. Dopo aver sorpreso Victoriano intento ad abusare di Tape, Emilio finirà in prigione ma verrà scagionato grazie all’intervento del padre.

Antonito riceverà l’approvazione per non partire per l'Africa, ma i piani del Palacios junior rischieranno di saltare quando l'ispettore scoprirà che Ramon sta fingendo. Dopo aver sbattuto la testa mentre aiutava Servante a trasportare un tubo, Marcelina inizierà a comportarsi in un modo strano. Il marito di Genoveva dimostrerà di essere un uomo molto gentile e colto. In seguito Antonito discuterà con il padre per ciò che è successo con l’ispettore militare.

La situazione si complicherà ancora di più per i Palacios perché il marito di Lolita non accetterà la relazione sentimentale tra Ramon e Carmen. Nel frattempo Jacinto metterà al corrente Servante del cambiamento improvviso di Marcelina rivelandogli che ha buttato via i crocifissi da casa.

Il grosso timore di Felipe, Genoveva viene spiata

Lolita cercherà di convincere invano il marito a chiedere scusa al padre. Bellita vieterà a Cinta di uscire di casa.

Quest'ultima, pur ricevendo delle istruzioni da Arantxa, continuerà a pensare ad Emilio. Dopo aver appreso da Jose che Hipolito è stato rilasciato, Cinta deciderà di parlargli per poter tornare sul palco. In seguito Genoveva, dopo l’invito del marito Alfredo ad attuare il loro piano, organizzerà una festa per rafforzare i legami con i signori del quartiere. Felipe, avendo il sospetto che la vedova di Jaime si sia sposata per convenienza, le farà delle domande su Cristobal. Felicia metterà in guardia Emilio dicendogli che lo scandalo con Don Victoriano non dovrà accadere più. Antonito sarà sempre più deciso a non andare in guerra mentre il dottore non troverà nessuna cura per l'anticlericalismo di Marcelina. Dopo aver appreso che hanno rubato il pennello dalla chiesa, Jacinto penserà che ci sia lo zampino di sua moglie. Emilio deciderà di dare delle lezioni di ballo nel ristorante con l'unico scopo di rivedere Cinta. Dopo aver interrogato Genoveva, Felipe temerà che la donna sia in pericolo. Intanto Marcelina organizzerà una festa per i domestici in soffitta. Successivamente Jacinto apprenderà che è stata davvero sua moglie a commettere il furto. Nel frattempo Antonito si recherà ad un appuntamento per corrompere l’ispettore militare. L’Alvarez Hermoso scoprirà che qualcuno sta seguendo Genoveva. Quest’ultima, dopo aver fatto pace con Lolita, tornerà a casa e rimarrà sconvolta quando Alfredo le consegnerà una lettera.