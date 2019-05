Gli spoiler della nota soap opera Una vita riservano interessanti novità. Nelle prossime puntate si scoprirà che Ursula, interpretata dall'attrice Montse Alcoverro, avrà un complice nel rapimento del piccolo Moises. Il figlio di Blanca verrà rapito dopo la nascita dalla 'diabolica' Ursula, con la complicità di Samuel Alday.

Quest'ultimo sarà ormai stanco di essere un 'rimpiazzo' per la moglie Blanca e per tale ragione le darà la libertà di fuggire insieme al suo amato Diego. Successivamente i due si metteranno in viaggio a bordo di una carrozza e verranno improvvisamente fermati da uno sconosciuto, il quale chiederà aiuto per il figlio leso ad una gamba. L'uomo in realtà fa parte di un gruppo di briganti che assaliranno Diego e feriranno a morte il conducente della carrozza. Poi Diego verrà buttato giù da una sorta di burrone.

Una Vita, anticipazioni: Ursula avrà Samuel come complice.

Blanca partorisce da sola in un campo

Nelle prossime puntate di Una Vita, Blanca Dicenta si ritroverà da sola e darà alla luce Moises. Poi dopo il parto, stremata dal dolore, perderà improvvisamente i sensi. Al suo risveglio troverà una donna che le annuncerà che la sua bambina è morta, ma Blanca ricorderà di aver partorito un maschio. In seguito si scoprirà che la sconosciuta è stata ingaggiata da Ursula per portare a termine il suo folle piano.

Nel frattempo Blanca sarà convinta di non aver partorito una femmina e ipotizzerà che qualcuno le abbia portato via suo figlio Moises. Poi la donna si confiderà con Diego, ma l'uomo non crederà alla versione della donna e cercherà, senza successo, di aiutarla ad elaborare il lutto.

Blanca alla ricerca di Moises

Blanca non troverà alcun sostegno in Diego, per tale ragione avvierà da sola le indagini per cercare suo figlio Moises. Successivamente, grazie ad una conversazione tra Ursula e Samuel si scoprirà che i due sono complici nel rapimento del piccolo Moises.

Nel contempo l'Alday penserà di poter crescere il bambino ed escogiterà un terribile piano: dovrà far impazzire Blanca. Poi Samuel scoprirà tramite Leonor, che Blanca in realtà non si è arresa. Per tale ragione l'uomo si comporterà di conseguenza. Intanto Samuel sarà ormai sotto i comandi di Ursula. Frattanto Diego vorrà mettersi in contatto con suo padre Jaime, per chiedergli dei consigli riguardo Blanca. L'Alday non saprà che suo padre è morto e cercherà di mettersi in contatto con l'uomo tramite la clinica in Svizzera. Infine, per evitare che Diego scopra dell'assassinio del padre, Ursula farà recapitare all'uomo una finta lettera di Jaime.