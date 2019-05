Nuovi e avvincenti episodi di "Una vita" attendono i telespettatori italiani nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 maggio. Sono in arrivo molti colpi di scena per gli abitanti di Calle Acacias, tra i quali ci sarà Samuel che cercherà in tutti i modi di riconquistare la moglie Blanca, ma senza successo.

Inigo dichiarerà il suo amore a Leonor, mentre Silvia sembrerà piuttosto convinta nell'accettare la proposta di matrimonio del generale Zavala, gettando nello sconforto Arturo Valverde.

Una Vita anticipazioni 11-12 maggio: Silvia pronta a sposare Zavala.

Ricordiamo che la domenica il pomeriggio di Canale 5 è dedicato alle soap opera, infatti in palinsesto, oltre a "Una Vita", ci sono anche "Beautiful" e "Il Segreto".

Una Vita spoiler 11 maggio: Silvia intenzionata a sposare il generale Zavala

Silvia Reyes è indubbiamente una delle protagoniste degli episodi di "Una Vita" che in questi giorni stanno appassionando i telespettatori. La donna, entrata nelle grazie del colonnello Valverde per poter arrivare al generale Zavala, in realtà è una spia al servizio della casa reale, pronta a smascherare un eventuale attentato contro il futuro re.

Per questo motivo, allo scopo di avvicinare il generale, non si è fatta scrupoli nell'ammaliare Arturo che, innamoratosi di lei, si è lasciato andare. Nonostante ciò, l'uomo è comunque riuscito a scoprire la verità sulla Reyes, e questo l'ha gettato in una condizione di sconforto che inevitabilmente è aumentato quando ha appreso che Zavala ha chiesto a Silvia di diventare sua moglie.

La donna, resasi conto di essere stata ormai smascherata, proprio durante l'appuntamento di domani 11 maggio dirà a Zavala di essere pronta a sposarlo.

Una Vita trama del 12 maggio: Inigo ama Leonor

Samuel dovrà rassegnarsi all'idea che Blanca sia ancora innamorata di Diego e che i suoi tentativi di riconquistare la moglie non porteranno a nulla. Inigo e Flora, abbandonato il contrabbando, cercheranno di far ripartire La Deliciosa. La coppia, al contempo, dovrà fare i conti con sentimenti nuovi e inattesi: entrambi si renderanno conto di provare delle nuove sensazioni per altre persone, e naturalmente ciò potrebbe minare il loro matrimonio.

Flora, come vedremo nell'episodio in onda domenica 12 maggio, sarà fortemente attratta da Liberto, pur sapendo che questi è già sposato con Rosina. Inigo, invece, confesserà a Leonor di essersi innamorato di lei: chissà quale sarà la reazione della Hidalgo.

Ricordiamo, infine, che l'appuntamento domenicale con la soap opera "Una Vita" prevede una doppia puntata in onda a partire dalle 14:30 dopo "Beautiful".