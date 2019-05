Grandi colpi di scena in arrivo nelle prossime puntate di Una vita in onda dal 19 al 25 maggio. Se Martin morirà per difendere Diego, Flora si avvicinerà troppo a Liberto durante i momenti concitati della rivolta. Inoltre, Zavala si vendicherà del tradimento di Silvia.

Pubblicità

Pubblicità

Una Vita: una rivolta ad Acacias 38

Le anticipazioni di Una Vita, relative alle puntate in onda da domenica 19 a sabato 25 maggio, rivelano che una rivolta operaia capeggiata da Huertas e Diego arriverà ad Acacias 39, mentre Silvia e Zavala diventeranno marito e moglie, nonostante la disapprovazione di Arturo. Ursula farà in modo che Blanca trascorra sempre più tempo da sola con Samuel, il quale si dimostrerà violento. Poco dopo il giovane Alday si pentirà del crudele gesto.

Una Vita, trame dal 19 maggio: Martin muore, Flora bacia Liberto e Silvia avvelenata

Silvia organizzerà una festa in casa di Zavala, per fare in modo che Arturo possa entrare nello studio a rubare una misteriosa cartella. Peccato che la spia e il Valverde verranno beccati dal generale mentre si baciano.

Anticipazioni Una Vita: Flora e Liberto si baciano

Inigo si rifugerà all'interno della Deliciosa insieme a Leonor per sfuggire alla rivolta dei minatori delle miniere d'oro, mentre Flora troverà rifugio nella sartoria insieme a Liberto.

Pubblicità

Blanca confesserà al suocero di essere stata abusata da Samuel. Allo stesso tempo, le guardie civili tenteranno di reprimere la rivolta con la forza. Intanto Silvia convincerà il marito che Arturo le ha strappato un bacio forzandola. Infine Ursula ordinerà a Carmen di dare a Vinas una misteriosa busta, mentre Flora bacerà Liberto.

La morte di Martin

Le trame di Una Vita svelano che Martin capirà che Vinas è stato manipolato per uccidere Diego. Il marito di Casilda, a questo punto, non esiterà a fare scudo con il suo corpo al fratello di Samuel.

L'ex soldato della guerra delle Filippine così facendo salverà la vita al giovane, morendo poco dopo tra le braccia di Casilda. Intanto quest'ultima verrà ferita alla testa, mentre Leonor si lascerà consolare da Inigo, sopraffatta dal dolore della perdita dell'amico Martin. In questa occasione, un nuovo bacio sarà visto da Liberto.

Zavala avvelena Silvia

Blanca comincerà ad accusare delle perdite, tanto da mettere a repentaglio il prosieguo della sua avanzata gravidanza.

Pubblicità

Intanto Silvia sarà avvelenata da Zavala, tanto da chiedere con insuccesso di essere visitata da un medico. Ramon tenterà di riportare la calma tra i rivoltosi, proponendo un patto vantaggioso. Allo stesso tempo Ursula impedirà a Jaime di parlare con Blanca in quanto teme che possa abortire per lo stress.

Trame Una Vita: Diego arrestato

Arturo chiederà perdono a Zavala per aver baciato la Reyes, sebbene si tratti di un piano per sincerarsi delle sue condizioni di salute.

Pubblicità

Intanto Liberto si sentirà in colpa per il bacio dato a Flora, tanto da promettere a Leonor di tenere la bocca chiusa su quanto accaduto tra lei e Inigo. Dall'altro canto, Diego verrà arrestato, mentre Ramon e Rosina riusciranno a sedare la rivolta. Infine Casilda perderà momentaneamente la memoria. Come continuerà la storia? Le nuove anticipazioni di Una Vita lo sveleranno.