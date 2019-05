Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una vita, la soap opera spagnola in onda da lunedì alla domenica su Canale 5. Gli spoiler delle nuove puntate in onda tra qualche settimana in Italia raccontano che Blanca perderà letteralmente il lume della ragione dopo la presunta morte di Moises. La figlia di Ursula arriverà ad aggredire Diego con un tagliacarte.

Una Vita: Ursula ha rapito Moseis

Le anticipazioni di Una Vita, relative agli episodi in onda nelle prossime settimane su Canale 5, si soffermano sulla nascita di Moises, il figlio di Blanca. Come svelato il piccolo verrà rapito da Ursula (Montserrat Alcoverro) che farà credere a Blanca (Elena Gonzalez) di aver partorito una bambina morta durante il parto. Ma la giovane Dicenta respingerà con forza queste ipotesi in quanto si ricorderà benissimo di aver dato alla luce un maschietto sebbene i ricordi di questo momento siano sfocati per via del dolore sopportato.

Una Vita, trame: Blanca minaccia Diego con un tagliacarte

Blanca perde la testa

Purtroppo nessuno, compreso Diego, crederà alla versione di Blanca. Infatti tutto il nucleo familiare sospetterà che la giovane abbia perso il lume della ragione. Peccato che la Dicenta dimostri di non arrendersi di fronte all'evidenza anche quando Diego (Ruben De Eguia) e Samuel (Juan Gareda) organizzeranno in funerale per salutare la piccina per l'ultima volta. Di conseguenza, la madre di Moises si isolerà in se stessa tanto che Leonor crederà che voglia stare sola per elaborare il drammatico lutto.

Blanca aggredisce Diego

Le trame di Una Vita svelano che i problemi di Blanca aumenteranno quando Diego cercherà di metterla davanti alla terribile realtà dei fatti. La giovane Dicenta, a questo punto, non esiterà a puntargli contro un tagliacarte all'altezza della gola dopo essere stata colta da un raptus di follia. Fortunatamente tutto si risolverà per il meglio tanto che i due troveranno un punto d'incontro. Infatti decideranno di partecipare ad una festa in casa Palacios per tentare di uscire dal tunnel della disperazione dopo la presunta morte di Moises.

In questa occasione Blanca rivelerà a Leonor (Alba Brunet) che farà credere a tutti di aver accettato la morte del figlio, sebbene sia sicura che sia vivo e vegeto, per evitare di essere etichettata come pazza.

La giovane Dicenta lascia Diego

Al termine della festa, la figlia di Ursula tornerà a casa insieme a Diego. Qui ribadirà di essere convinta che il figlio sia ancora vivo e si getterà a capofitto nelle sue ricerche. Di conseguenza deciderà di troncare immediatamente la storia con l'Alday.

Diego lascerà che Blanca vada per la sua strada o tenterà di farle accettare la disgrazia accaduta? Non ci resta che attendere le nuove anticipazioni di Una Vita per scoprire cosa accadrà.