Nuovo appuntamento con la soap opera Una vita ambientata ad Acacias 38. Le trame delle puntate che i telespettatori spagnoli vedranno questa settimana annunciano che la vedova di Samuel Alday, ovvero Genoveva, continuerà ad infastidire i Palacios. In particolare la nuova alleata di Ursula, dopo aver riportato la piccola Milagros dal padre Ramon, farà delle avance ad Antonito Palacios per convincerlo ad aprire un conto alla banca americana. La Dicenta, smascherata per aver chiesto ad Agustina di tenere segreta la sua malattia, farà i conti con una vecchia nemica del passato. A scagliarsi contro l’ex istruttrice sarà Fabiana dopo essersi preoccupata seriamente per la sua amica.

Agustina finisce in ospedale, Fabiana furiosa con la Dicenta

Le anticipazioni degli episodi, in programmazione in Spagna da lunedì 27 a venerdì 31 maggio, ci dicono che Genoveva e il marito, Alfredo, continueranno a mettere nei guai gli abitanti di Acacias 38 facendogli investire del denaro in una banca inaffidabile. Dopo aver riferito a Fabiana di poter morire, Agustina verrà ricoverata d’urgenza in ospedale. Intanto Milagros si ricongiungerà con i suoi familiari, dopo averli stare in ansia, per mano della sua stessa rapitrice Genoveva.

Una Vita, trame Spagna: la vedova di Samuel seduce Antonito, Fabiana contro Ursula

A causa della sua famiglia Bellita si vedrà costretta a cancellare il suo viaggio in Argentina all’ultimo momento. Ramon dimostrerà di avere delle intenzioni serie con Carmen facendola cenare con i suoi familiari. Il Palacios e il marito di Rosina saranno riluttanti ad investire alla banca americana. Fabiana, disperata per la grave messinscena di Agustina, si arrabbierà con Ursula per non averla messa al corrente del malessere della domestica. Quest’ultima, dopo essersi finta dispiaciuta in presenza della Aguado, riceverà i complimenti di Genoveva per la sua perfetta interpretazione.

Antonito litiga con la moglie a causa di Genoveva, Ramon si allontana da Acacias 38

Felipe apprenderà che Agustina dovrà essere operata al più presto possibile mentre Ramon dirà ad Antonito che annuncerà il suo fidanzamento con Carmen. In seguito Milagros ritornerà nella capitale francese mentre Felicia organizzerà un evento benefico al ristorante. Il Palacios senior, dopo aver salutato la figlia, tornerà a litigare con il primogenito che sarà sempre più deciso ad investire del denaro in banca.

Genoveva si avvicinerà al marito di Lolita fino a sedurlo mentre Emilio proverà gelosia per Cinta non appena la vedrà insieme ad un altro uomo. Ramon continuerà a fare delle indagini sulla sicurezza della banca americana. Nel frattempo Agustina verrà a conoscenza da Felipe che la prognosi del medico sulla sua salute è stata falsificata. Genoveva dirà al figlio del Palacios che investire è la migliore soluzione. In seguito Antonito avrà una discussione con la moglie Lolita non appena le dirà di voler vendere il brevetto dei produttori di caffè.

Infine Ramon si allontanerà da Acacias 38 dopo aver ricevuto una lettera.