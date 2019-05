Le vicende di "Una vita" continuano ad emozionare i fan della soap iberica. Nelle puntate in onda da oggi, lunedì 20, a venerdì 24 maggio in Spagna, Agustina confesserà a Ursula di avere una grave malattia, mentre Ramon ritroverà Milagros dopo diversi anni di lontananza. Infine Genoveva avrà intenzione di rovinare la vita ai vicini di Acacias 38.

Una Vita: Agustina sta morendo

Le anticipazioni di "Una Vita" provenienti dalla Spagna svelano che Ramon organizzerà un party affinché le signore accettino Carmen come fidanzata. L'evento però si rivelerà un vero e proprio fiasco, con la domestica che accuserà Palacios di volerla rendere a tutti i costi simile a Trini.

Emilio confesserà a Camino di essersi preso una bella sbandata per Cinta. Agustina, invece, apprenderà dal medico di essere ormai prossima alla morte.

Una Vita trame spagnole: Milagros e Ramon si ritrovano dopo molti anni.

Genoveva, nel frattempo, deciderà di vendicarsi di Marlen, sbarazzandosi innanzitutto delle foto di Alfredo e poi avvelenando la rivale.

In soffitta, Agustina chiederà ad Ursula di non raccontare a nessuno della sua grave malattia, poiché non vuole che le altre cameriere si preoccupino per lei.

Anticipazioni Una Vita: Milagros arriva ad Acacias 38

I rapporti tra Ramon e Carmen saranno sempre più tesi, poiché la domestica accuserà l'uomo di volerla trasformare in una persona del tutto somigliante all'ex moglie.

Intanto Palacios annuncerà che Milagros ha intenzione di tornare ad Acacias 38 per rivederlo. In un primo momento però non la riconoscerà, essendo trascorsi ormai 10 anni dall'ultima volta in cui l'aveva vista.

Felicia non permetterà ad Emilio di avere una storia d'amore con Cinta. Il giovane accetterà l'imposizione, facendo soffrire non poco la giovane Dominguez.

Cinta in crisi

Le trame spagnole di "Una Vita" in onda tra qualche mese in Italia riportano che Genoveva e Alfredo cercheranno in tutti i modi di convincere Rosina e Liberto ad investire i loro risparmi in una banca americana.

A casa Palacios, Ramon regalerà alla figlia una scatola contente una sorpresa, che purtroppo le provocherà una reazione allergica. Allo stesso tempo, Milagros disprezzerà la nuova fidanzata del padre.

Ursula impedirà a Felipe di incontrare Agustina, mentre Cinta soffrirà profondamente quando scoprirà che Emilio ha deciso di seguire i genitori in Argentina.

La figlia di Ramon viene rapita da Genoveva

Palacios rimarrà sconvolto dalla reazione allergica della figlia, ma per fortuna la situazione migliorerà grazie all'intervento di Carmen che aiuterà l'uomo a riappacificarsi con la ragazza.

Emilio, mentre sarà insieme ad Antonito, riceverà una misteriosa lettera.

Agustina si arrenderà alla sua malattia dopo essere stata manipolata da Ursula. Genoveva e Alfredo, invece, avranno intenzione di rovinare tutto il vicinato convincendolo ad effettuare degli investimenti sbagliati. Intanto Ramon comincerà a trovare una certa intesa con Milagros grazie a Carmen. Bellita scoprirà che la figlia sta male a causa della rottura con Emilio.

Ursula, invece, informerà Genoveva che il padre di Antonito sta indagando sulla banca americana.

Di conseguenza, per evitare di essere scoperta, la donna rapirà Milagros.