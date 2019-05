Le appassionanti trame della famosa serie televisiva di origini spagnole Una vita, ambientata nel lussuoso quartiere di Acacias 38, si arricchiscono sempre di intrighi e misteri. Nelle prossime puntate italiane Ursula Dicenta si troverà a fare i conti con il suo doloroso passato. L’ex governante grazie all’aiuto del detective Riera capirà di essere una discendente della famiglia russa Koval. Tramite le indagini condotte dall’investigatore, la dark lady troverà la risposta che stava cercando.

Trame Una Vita: Ursula ricorda chi ha inciso un marchio nel corpo delle sue figlie

Nello specifico Ursula, oltre a ricordarsi il motivo per il quale fu cacciata fuori di casa dai suoi genitori, ripenserà a quando suo padre segnò il corpo di Blanca e Olga con il marchio di un anello.

Le indagini di Riera, Ursula ricorda di essere stata cacciata dai suoi genitori

I telespettatori italiani hanno visto di recente Ursula assumere l’investigatore Riera per poter fare luce sull’origine del marchio inciso sulla gamba della defunta Olga e sulla nuca di Blanca.

Le anticipazioni ci rivelano che finalmente la Dicenta verrà a conoscenza che lo stemma presente sul corpo delle sue figlie appartiene alla famiglia Koval che fu costretta a lasciare la Russia per trasferirsi in Spagna. Dopo alcuni giorni la Dicenta si ricorderà di essere stata ripudiata dai suoi genitori per aver subito degli abusi da due malviventi proprio il giorno precedente alle sue mancate nozze con il ricco ereditiere Aleksander. Attraverso dei flashback si scoprirà che il matrimonio saltò a causa dell'accaduto con l’ex governante che si ritrovò senza un tetto sotto il quale vivere dato che fu allontanata dalla sua famiglia.

Blanca e Olga furono marchiate dal nonno, la promessa della Dicenta

Successivamente Ursula fece i conti con la sua inaspettata gravidanza e, dopo aver messo al mondo Blanca e Olga, fece ritorno dalla madre e dal padre con l’intento di fargli conoscere le sue bambine. Purtroppo anche in tale circostanza la Dicenta venne respinta da genitori al punto che suo padre, considerando le nipoti un frutto del peccato, le marchiò con l’anello raffigurante lo stemma dei Koval dopo averlo messo sul fuoco.

Grazie a questi difficili ricordi si riuniranno tutti i tasselli poiché sarà facile capire che Ursula non fu in grado di crescere le sue bambine a causa delle pessime condizioni in cui versava dal punto di vista economico. Ovviamente l’ex istruttrice, dopo aver abbandonato le sue creature, promise che si sarebbe vendicata della sua famiglia non appena avrebbe acquisito ricchezza e potere. Non resta che attendere i prossimi spoiler per scoprire se la Dicenta la farà veramente pagare ai suoi genitori per il male che le hanno causato.