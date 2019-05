Nuovo spazio dedicato alle novità su Una vita, la soap opera spagnola in onda da lunedì alla domenica su Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane si soffermano su Ursula Dicenta, interpretata dall'attrice Montserrat Alcoverro. La dark lady, infatti, comincerà a ricordare dettagli tristi della sua esistenza grazie ad alcuni flashback.

Una Vita: Ursula chiede aiuto a Reira

Le anticipazioni di Una Vita, riguardanti le puntate in onda nelle prossime settimane su Canale 5, svelano che il passato di Ursula verrà a galla grazie ad alcune informazione trovate dal detective Reira.

Una Vita, trame: Ursula ripudiata dalla sua famiglia dopo essere stata violentata

Tutto inizierà quando la vecchia istitutrice noterà delle cicatrici a forma di croce sui corpi delle due figlie Blanca e Olga.

Come abbiamo visto quest'ultima è stata uccisa dalla madre per salvare la moglie di Samuel incinta di un bambino. Proprio in questo frangente la dark lady aveva scoperto un incisione sul corpo della ragazza. Ben presto, l'investigatore privato scoprirà che lo stemma appartiene alla casata dei Koval, una famiglia russa che fu costretta a fuggire in Spagna.

Il passato della Dicenta

Stando alle trame di Una Vita, in onda a breve su Canale 5, si apprende che Reira racconterà che i Koval avevano organizzato un matrimonio combinato per la loro figlia con un nobile russo per uscire dalla grave situazione finanziaria, in cui erano piombati. Il detective, infatti, capirà che l'erede non era altro che Ursula, tanto da metterla di fronte all'amara verità. Precisiamo che la Dicenta non ricordava nulla della sua vita precedente al tragico parto gemellare e si mostrerà nervosa dopo aver appreso quando scoperto da Reira.

Per tale ragione minaccerà l'uomo, dopo averlo visto in teneri atteggiamenti con la serva Carmen (Maria Blanco), che nelle puntate appena andate in Spagna ha iniziato una relazione con Ramon Palacios, rimasto vedovo di Trini.

Ursula violentata da due ladri e cacciata di casa dal padre

Ma ecco il colpo di scena: la vecchia istitutrice comincerà ad avere dei flashback sul suo passato. Nel dettaglio, la Dicenta si ricorderà di essere stata violentata da due ladri che si erano introdotti nella sua abitazione approfittando dell'assenza dei suoi genitori, andati alla stazione per accogliere Aleksander, il suo promesso sposo.

Ma il peggio doveva sempre venire. La madre di Blanca, infatti, rammenterà che il padre la cacciò di casa dopo averla accusata di avergli creato solo problemi. Inoltre l'aveva invitata a non farsi più vedere. Da quel momento Ursula si era trovata in mezzo alla strada tanto da perdere ogni tipo di sensibilità verso il suo prossimo. Come continuerà la vicenda? Non ci resta che attendere le nuove anticipazioni di Una Vita.