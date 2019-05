Angela Nasti ha scelto a sorpresa Alessio Campoli. Alla vigilia della diretta di questo pomeriggio di Uomini e donne Luca Daffrè sembrava in pole position ma alla fine la tronista, nonostante l’attrazione dimostrata lungo il percorso per l'ex tentatore, ha lasciato il programma con l’esuberante romano.

La diciannovenne ha spiegato che ha aperto gli occhi sulla decisione finale dopo la lettera che Daffrè gli aveva consegnato in occasione del suo compleanno. “Io la mia strada l'ho scelta e oggi posso dire che non sei tu” - ha riferito la napoletana.

Una presa di posizione che ha deluso solo in parte i fan dell’ex tentatore che hanno immediatamente rivolto un appello alla redazione di Uomini e Donne chiedendo la poltrona rossa per il trentino: “Luca merita il trono appena ripartirà la stagione” - hanno ‘cinguettato’ su Twitter numerosi utenti.

Tra alti e bassi Angela Nasti ha deciso di completare il percorso a Uomini e Donne con Luca Daffrè e Alessio Campoli dopo aver eliminato Fabrizio Baldassarre nelle scorse puntate. In particolare la tronista napoletana ha dato sempre la sensazione di essere particolarmente attratta da Luca nonostante quest’ultimo, almeno inizialmente, abbia faticato ad esternare i suoi sentimenti. Nella prima fase la diciannovenne si è avvicinata molto ad Alessio con il quale si sono scambiati effusioni e teneri baci.

In seguito è stata la Nasti a chiedere di far scendere le scale del people show di Canale 5 a Daffré che inizialmente aveva manifestato interesse anche per Giulia Cavaglià. Il feeling è stato immediato ed alla fine è scattato un bacio passionale dopo che il corteggiatore aveva deciso di lasciare il programma perché infastidito dal comportamento della tronista con il rivale.

Il tam tam social: 'Luca Daffrè tronista'

Alla vigilia della puntata odierna di Uomini e Donne Luca Daffrè era indicato come favorito per la scelta finale di Angela Nasti.

Quest’ultima non aveva esitato ad andarlo a riprendere quando il trentino aveva deciso di lasciare il dating show. Gli atteggiamenti e le attenzioni che la tronista aveva rivolto all’ex tentatore sembravano inequivocabili. In villa, però, ci sono state nuove incomprensioni con il trentino che è andato su tutte le furie dopo aver visto il rivale prima in spa e poi in camera da letto con Angela. A questo punto Daffrè ha deciso di lasciare la villa.

In studio la napoletana ha comunicato a sorpresa che non sarebbe stata la sua scelta. Luca si è congedato dalla Nasti senza batter ciglio accettando con garbo la sua decisione. Subito dopo è scattato il tam tam su Twitter con numerosi utenti che hanno chiesto il trono per il ventitreenne. "A settembre vogliamo vederlo sulla poltrona rossa" - il cinguettio di una fan del trentino.