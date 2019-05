Tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano è davvero tutto finito? È la domanda che molti fan di Uomini e donne si stanno ponendo. Intervistati dal magazine ufficiale del longevo people show di Maria De Filippi, i due ex fidanzati hanno spiegato i veri motivi della loro rottura che, allo stato attuale delle cose, appare definitiva.

Riccardo Guarnieri deluso: ‘Per Ida ho rinunciato alla mia vita’

Riccardo Guarnieri ha rilasciato delle dichiarazioni struggenti e inedite al magazine ufficiale di Uomini e Donne, in particolare ha confessato di essere rimasto profondamente deluso del tentativo (fallito) di riprovare a costruire la relazione con Ida Platano.

Il cavaliere pugliese, nonostante abbia frequentato tante dame in questa ultima edizione del people show di Maria De Filippi, ha sottolineato che il suo cuore non ha mai smesso di battere per la Platano e, per tale ragione, ha chiesto al’ex dama di ritornare in trasmissione. A quanto pare però la relazione tra i due ex fidanzati non è riuscita a risorgere come una fenice dalle ceneri.

Il signor Guarnieri ha spiegato che dopo l’ultima puntata del Trono Over ha tentato di ricontattare la sua ex fidanzata.

Uomini e Donne, Riccardo fallisce con la Platano: 'Per lei ho perso me stesso'

Tra i due c’è stata una divergenza di opinioni: il pugliese ha dichiarato che l’ex dama pretendeva tutto e subito, mentre lui aveva bisogno di andarci cauto per capire se il gioco vale la candela. Inoltre ha precisato che, in quelle poche settimane che è stato con Ida, si faceva mettere in cassa d’integrazione per stare con lei. Il cavaliere ha infatti ricordato di essere un dipendente dell’ILVA d Taranto e ogni volta lo chiamavano a lavorare per quindici giorni al mese, aggiungendo che per via delle sue continue assenze per stare accanto a Ida è stato messo in cassa d’integrazione per cinque anni. "Ho messo Ida al primo posto nella mia vita, ma ora basta. Al primo posto ci devo essere io" ha esclamato un deluso Guarnieri.

Ida Platano silura il suo ex: 'Annullo Riccardo dalla mia vita'

Alle pagine di Uomini E Donne Magazine Ida Platano si è augurata di tornare la donna che era prima vi conoscere Riccardo Guarnieri. La donna ha dichiarato che fino a qualche tempo fa non si rassegnava alla fine della storia con il cavaliere pugliese, ma grazie al sostegno delle sue amiche è riuscita lentamente a riprendersi e a trovare un equilibrio. Ha confessato che il suo unico grande errore che ha commesso è stato quello di aver messo in secondo piano suo figlio Samuele.

Quando è ritornata nel parterre del Trono Over, ha capito che Riccardo non è pronto a ributtarsi in una relazione seria con lei, non le dava ciò che cerca in un uomo: sicurezza. A darle conferma è stata anche un’affermazione che il pugliese ha rilasciato in una recente intervista al magazine di Uomini e Donne: "Le dame che ho conosciuto quest’anno sono al di là di tutto delle donne fantastiche". Queste parole, ha spiegato Ida, sono state una pugnalata al cuore ma utili per farle capire di che pasta è fatta il signor Guarnieri.

Così, in studio ha pronunciato una frase molto forte che ha ferito il diretto interessato: "Da oggi in poi annullo Riccardo dalla mia vita".

Di una cosa entrambi sono d’accordo: rifarebbero esattamente quello che hanno fatto insieme perché è stato spontaneo, naturale e vero.