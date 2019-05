Come avevano svelato le anticipazioni dell'ultima registrazione del Trono Over, oggi il pubblico di Canale 5 ha assistito al riavvicinamento di Riccardo Guarnieri ad Ida Platano. A più di 8 mesi dalla loro rottura, i due protagonisti di Uomini e donne sono tornati al centro dello studio per volere del cavaliere: il pugliese ha chiesto alla sua ex un'altra chance, ma è stato spiazzato dalla stessa quando ha visto la reazione che ha avuto alle sue parole.

La parrucchiera, infatti, ha preso tempo ed ha spiegato di essere stata tanto male ma che, grazie all'aiuto del figlio e delle amiche, ha ripreso in mano la sua vita.

Ida gela Riccardo: 'Non voglio stare ancora male per te'

Quella che è appena andata in onda su Canale 5 era una puntata molto attesa di Uomini e Donne: i fan, infatti, non vedevano l'ora di assistere al momento in cui Riccardo si sarebbe riproposto ad Ida. Le anticipazioni che erano trapelate sulla registrazione del Trono Over dello scorso mercoledì avevano scatenato il Gossip sull'ex coppia: il cavaliere, dopo aver respinto tanti tentativi di riavvicinamento della parrucchiera nei mesi scorsi, ha cambiato idea e ora vorrebbe risentirla.

Uomini e Donne, Riccardo si ripropone a Ida ma lei tituba: 'Potevi cercarmi fuori'.

Quando la bresciana è tornata in studio su richiesta della redazione, non sapeva cosa volesse dirle il suo compagno, perciò lo ha ascolto in silenzio con un viso molto serio. Dopo che Guarnieri ha spiegato a fatica che la sua intenzione è quella di dare una seconda chance al loro rapporto, la Platano ha spiazzato tutti i presenti con la reazione che ha avuto.

"Io non sono lo spettacolo delle televisione. Potevi cercarmi fuori, venire a casa mio o sul mio posto di lavoro", ha detto Ida tra gli applausi.

La dama degli Over, in particolare, ha lamentato il fatto che è stata per tante settimane in attesa che Riccardo le desse un'altra possibilità, poi oggi, dopo aver avuto vari flirt con le donne del parterre, ha chiesto di lei perché ha capito che sente la sua mancanza.

Tina Cipollari non ha creduto alle parole del pugliese tanto che, quando Ida ha attaccato Roberta Di Padua, l'ha rimproverata dicendole: "Non prendertela con lei. Non difendere quest'uomo, non fare questo errore".

U&D: Ida prende tempo

Quando Maria De Filippi ha chiesto ad Ida quali fossero le sue intenzioni circa la proposta che le aveva appena fatto Riccardo (risentirsi ma non tornare subito ad essere una coppia), la protagonista di Uomini e Donne ha risposto: "Io penso che ora sia assurdo, ha conosciuto tante altre persone. Sono stata tanto male, ma oggi sto meglio e non voglio ricadere nello stesso errore".

"Ci penso, ma non sto dicendo di no", ha concluso la Platano.

Il pugliese è sembrato piuttosto spiazzato dalla fredda reazione che ha avuto la sua ex fidanzata, tanto che la conduttrice ha cercato di fargli capire che era impossibile che la parrucchiera gli saltasse al collo dopo essere stata rifiutata per mesi in quello studio. "È già tanto che ti abbia ascoltato e che non dica di no", ha detto la padrona di casa tra gli applausi.